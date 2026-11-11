İSTANBUL ANADOLU 27. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İstanbul Anadolu

27. AİLE MAHKEMESİ



06.11.2026

Sayı : 2024/889 Esas

Konu : İLAN.

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 27. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , DENİZ KIZMAZ ile Davalı , MIDORIKO KIZMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davası nedeniyle;

Japonya Uyruklu 99564330787 Yabancı kimlik numaralı MIDORIKO KIZMAZ(HASHIGUCHI)'ın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme ve tahkikat duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle tarafların 19.01.2017 tarihinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin evlenme usüllerine göre evlendiklerini ve bu evliliği Japonya devletinde tanıma ve tenfiz ettirdiklerini, tarafların müşterek üç çocukları bulunduğunu, davalı Midoriko HASHIGUCHI, 3. çocuğa hamile iken, taraflar karşılıklı olarak anlaşdıklarını ve boşandıklarını, müşterek çocukların velayetinin anneye verildiğini, davalı annenin intihar girişimlerinde bulunduğunu, psikolojisinin bozuk olduğunu, davalı annenin maddi ve manevi yönden de müşterek çocukların bakımını üstlenemeyecek durumda olduğunu beyan ederek davanın kabulü ile tarafların müşterek çocukları 12.06.2018 doğumlu Aiko Ayşe KIZMAZ, 07.01.2019 doğumlu Sakurako Semiha KIZMAZ, 22.03.2021 doğumlu Subaru Muhammed Erkam KIZMAZ'ın geçici ve kalıcı velayetlerinin davacı babaya verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletimesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK'nın 127/1 maddesi uyarınca ,dava dilekçesinin tebliğinden itibaren davalı tarafından iki hafta içinde HMK'nın 129. Maddesindeki unsurları içerir cevap dilekçesi sunulması, HMK 139 maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, ön inceleme duruşmasının 18/02/2027 günü saat 11:40'a bırakılmasına, HMK'nın 147 maddesi uyarınca geçerli bir özür bulunmaksızın Mahkememizde hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği, hazır bulunulmadığı, veya vekille temsil edilmediği taktirde yargılamaya yokluğun da devam edilerek HMK 186 maddesi uyarınca karar verileceği ve ilan tarihinden yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.