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İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 27.09.2026 00:00
İLAN

Örnek No:54*

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/26860 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/26860 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
3.725.000,00 TL1Taşıt

34NCY969 plakalı, 2025 model, mercedes-benz marka, mercedes-benz / eqb 250+ amg fl - eqb 250+ tipli, w1n9m0cbxtn136113 şasi no'lu, yakıt tipi elektrik, vites tipi otomatik, rengi siyah, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarakhasarın olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, iç döşeme ve koltukların temiz olduğu görülmüştür. aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı görülmüştür. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.

  • Satışa Çıkartılan Mal

Erbay Yediemin Otoparkı- Soğukpınar Mah. Öztürk Cad. No:12 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL adresindedir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:23
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:23

25/09/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No: ILN02557948
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