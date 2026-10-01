İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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İstanbul
Örnek No:54*
2026/48073 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/48073 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.250.000,00 TL
|1
|Taşıt
34DC0049 plakalı, 2014 model, volkswagen marka, volkswagen otomobil /3c passat tipli, wvwzzz3czfe410618 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi siyah, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının çilingir yardımı ile açıldığı, araç iç aksamları, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, aracınboya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.)aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Pendik EmniyetYediemin Fevziçakmak Mah Kayısı Sok No/1 Pendik - İSTANBUL Adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:41
29/09/2026 (İİK m.114/4)