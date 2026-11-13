İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 13.11.2026 00:00
İLAN

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2026/5059 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

  Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5059 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.890.000,001Taşıt

01BDR093 plakalı, 2023 model, ford marka, ford focus otomobil / deh tipli, wf0mxxgchmps18321 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi beyaz, aracın kaportaaksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı görülmüştür. sağ arka kapının açma kolunun yaklaşık 30 cm altında 10 cm çapındaboyada göçme bulunmaktadır. sol ön çamurlukta farın arkasında lastiğin üst kısmında yaklaşık 15- 20 cm boyunda kaza sonucu oluşmuş bir göçme tespit edilmiştir. sol ön kapıda aynanın altından arka kapı ve arka kapının sonuna kadar değişik boyutlarda (özellikle yapılmış)çizikler tespit edilmiştir. sağ arka çamurlukta çizik söz konusudur. sağ dış aynanın boyasında yaklaşık on santim boyunda bir çizik görülmektedir.sağ ön tarafta çekme demiri yuvasının yaklaşık 10 cm boyunda çizikler bulunmaktadır. aracın motoru çalıştırılmış gösterge bilgisayarında herhangi bir arıza bilgisine rastlanmamıştır. aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edilmiştir. aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido ve gösterge panelinde eksik parça olmadığıtespit edildi. Aracın anahtarı var ruhsatı yoktur.

  • Satışa Çıkartılan Araç

Kuzeypark Yediemin Otoparkı Yukarı Dudullu Mah. Tavukçu Yolu Cad. Eser Sok No:9 Ümaraniye - İSTANBUL Adresindedir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:38
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:38

10/11/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No: ILN02594070