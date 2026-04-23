Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/194 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/194 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, Yenidoğan Mahalle, Çiftlik Mevkii, 739 Ada, 15 Parsel, Zemin Kat BB NO :10 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın 1/1 TAM hissesi satılacaktır.

Ana Taşınmaz Özellikleri(739 Ada 15 Parsel) Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu binanın Yol altı 1 kat ve yol üstü 5 katlı, 5 bağımsız bölüm (9 mesken, 1 dükkan) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahalinde bina katı projesi ile uyumludur. Konu taşınmazın içinde bulunduğu yapı tamamlanmış durumdadır.Onaylı mimari projesine göre; 1. Bodrum katta, zemin kattaki dükkana ait depo ve zemin kattaki daireye ait odalar; zemin katta bina girişi, 1 adet depolu dükkan ve 1 adet 1. Bodrum katta odaları olan daire; normal katlarda 2 şer adet daire olmak üzere yapıda toplamda 10 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Bina girişi, mimari yerinde zemin kattan, kuzey cepheden yapıldığı görülmüştür. Bina dış cephesi boyalıdır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (Zemin Kat, 10 bağımsız bölüm nolu) Taşınmaz dükkan nitelikli olup projesinde bodrum katta yaklaşık net 46 m2 depo, zemin katta yaklaşık net 48 m2 alanlı dükkan ve wc alanlarından oluşmaktadır. Projesine göre taşınmaz yaklaşık net94 m2 alana sahiptir. Dükkan dış cephesi kuzeyde camlı olup diğer cephesinde cam bulunmamaktadır. Dükkanın kuzey tarafındaki sokak cephesi yaklaşık 10 metredir.Dükkanın vitrin, reklam kapasitesi cephesinin büyük kısmı komşu parsele baktığından kısıtlıdır.

Açık Posta Adresi: Safa Mah, Tayyar Sokak, No: 15/A, Sancaktepe/İSTANBUL (UAVT: 2723857989)

Yüzölçümü : 337,31 m2

Arsa Payı : 22/200

İmar Durumu: İnşaat tarzı Söz konusu parsel, 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında TAKS: 0.50, KAKS:1.50, 5 kat Ticaret+Konut (T+K3) Alanı'nda kalmaktadır.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:44

16/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.