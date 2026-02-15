İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

İSTANBUL

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/8611 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8611 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.000.000,00 1 Taşıt 10ALZ171 Plakalı , 2023 Model , JEEP Marka , 463478133327466 Motor No'lu , ZACNJEEA7PPS76632 Şasi No ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 10:19

13/02/2026 (İİK m.114/4)