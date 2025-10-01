İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

2025/430 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/430 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Fatih İlçe, Kürkçü Başı Mahalle, 868 Ada, 70 Parsel, 30/738 Arsa Payı/Payda, 561,35 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. İki Blok Apartman, A Blok Zemin Kat 8 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Daire Olan Taş. Tamamı.

Adresi: Aksaray (Tapuda:KürkçüBaşı) Mah. Cerrahpaşa Cami Sok. No:13-15, Paşa Apt. A Blok Zemin Kat Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 2.400.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:55

25/09/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.