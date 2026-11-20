Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/532 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/532 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nev Bahar Mahallesi, 1807 ada 3 parsel sayılı, 252,53 m² yüzölçümlü İki Blok Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan A Blok, 3. Kat 9 no'lu Mesken nitelikli ve 261/2640 arsa paylı bağımsız bölümün 1/4 Hissesidir. Adres: Haseki Sultan Mahallesi, Bakibey Sokak, No:20, Baki Apartmanı, A Blok, K:3 D:9Fatih / İSTANBUL Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 13:44

17/11/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.