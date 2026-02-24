İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2.EL KAPI SATIŞI YAPILACAKTIR.

İhale Tarihi: 12 / 03 / 2026

İhale Saati: 11:00

İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 45

İhale Yeri: İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Muhammen bedel: 4.272.700,00 TL

İhale dokümanı Satış Bedeli: 1.500,00 TL

İl Müdürlüğümüze ait tesislerin tadilatı nedeniyle sökülmüş olan 2. el ahşap oda kapıları satışa sunulmuştur. Söz konusu 2.el kapılar kullanılabilir durumda olup, kapı kasası, kanadı ve kapı kolu ve aynaları ile birlikte İl Müdürlüğümüz Halkalı Geleneksel Spor Salonu deposunda muhafaza edilmektedir. Toplamda 3165 adet 2.el kapı muhafaza edilmektedir. Ayrıca kapılar için İdaremize adet x toplam kapı sayısı (kasa, kanat ve kol ve aynalar dahil) hesaplanarak fiyat teklifi sunulacak ve mutemet eşliğinde yapılan sayımlarda kapı sayısı revize edilebilecektir. İdaremize başvurulduğu takdirde; ihaleden önce muhafazası yapılan kapılar yerinde görülebilecektir.