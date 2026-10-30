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İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 30.10.2026 00:00
İLAN

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR


İSTANBUL MEM 2026/51 GRUP OKUL/KURUM ONARIM İŞİ (9 ADET) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/2124253

1- İdarenin

1.1. Adı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi

BİNBİRDİREK MAH. İMRAN ÖKTEM CAD. İL MİLLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 FATİH / İSTANBUL FATİH/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası

02123843400

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati

13.11.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres

İl Millî Eğitim Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL


3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı

İSTANBUL MEM 2026/51 GRUP OKUL/KURUM ONARIM İŞİ (9 ADET)

3.2. Niteliği, türü ve miktarı

9 Adet Okul Binası Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer

ATAŞEHİR TEB ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ, KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ, KADIKÖY ŞÖHRET KURŞUNOĞLU ÖZEL EĞİTİM OKULU, SARIYER AYAZAĞA İLKOKULU, SARIYER UĞUR ERKEY İLKOKULU (EK BİNA ANAOKULU), SANCAKTEPE YENİDOĞAN ORTAOKULU, SULTANGAZİ NURETTİN UZUN İLKOKULU, ÜMRANİYE SELÇUK ECZA 50. YIL ORTAOKULU, ÜMRANİYE AHMET YAVUZ ORTAOKULU

3.4. Süresi/teslim tarihi

Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

3.5. İşe başlama tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık


5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN02582128
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