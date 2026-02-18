İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

KANALİZASYON-İÇME SUYU-YAĞMURSUYU İŞİ YAPTIRILACAKTIR





2026 YILI ABONE İŞLERİ 3. BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI KADIKÖY, ATAŞEHİR, ADALAR İLÇELERİ İÇME SUYU VE ATIK SU HATLARI YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/188983

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Güzeltepe Mah. Osman Paşa Cad. No:7 Eyüpsultan/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123011543 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 18.03.2026 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İSKİ Genel Müdürlüğü A-Blok Hizmet Binası Üst Zemin Kat (UZ-07 Nolu İhale Odası) - Güzeltepe Mahallesi Osman Paşa Caddesi No:7 Eyüpsultan/İSTANBUL



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : 2026 YILI ABONE İŞLERİ 3. BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI KADIKÖY, ATAŞEHİR, ADALAR İLÇELERİ İÇME SUYU VE ATIK SU HATLARI YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 6.700,00 metre Ø300-Ø600 mm çapları arasında Entegre Contalı Muflu Beton Boru Döşenmesi ... 12.360,00 metre Ø200 mm Entegre Contalı Muflu Beton Boru ile Parsel Bağlantısı Yapılması 1.850,00 metre Ø100-Ø300 mm çapları arasında Fontdüktil Boru Döşenmesi 23.750,00 metre Şube Yolu Yapımı veya Onarımı 20.000 adet Şube Yolu Onarımı 17.100 adet Tıkalı Rabıt Açılması 4.500 adet Tıkalı Kanal Açılması 25.500,00 metreküp Vidanjör Çekimi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul ili, Kadıköy, Ataşehir ve Adalar İlçeleri 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.



İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan AIV gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Çevre Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 45 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ø300mm MBB Döşenmesi İşçiliği 0,3836% 0,4504% 0,2 Ø400mm MBB Döşenmesi İşçiliği 0,1196% 0,1404% 0,1 Ø500mm MBB Döşenmesi İşçiliği 0,1168% 0,1372% 0,1 Ø600mm MBB Döşenmesi İşçiliği 0,0359% 0,0421% 0,1 Ø300mm HDPE Kanalizasyon Borusu Döşenmesi 0,0067% 0,0077% 0,1 Her Derinlikte Muayene Bacası İmalatı 0,3284% 0,3856% 0,2 Ø200mm MBB ile Parsel Bağlantısı Yapımı (Stabilize Dolgulu) 16,9442% 19,7372% 8 Ø200mm MBB ile Parsel Bağlantısı Yapımı (Geri Dolgulu) 0,0555% 0,0647% 0,1 Her Derinlikte Parsel Bacası İmalatı (Stabilize Dolgulu) 3,7101% 4,3216% 1,8 Her Derinlikte Parsel Bacası İmalatı (Geri Dolgulu) 0,0127% 0,0148% 0,1 Muayene Bacası Temizliği 0,3859% 0,4676% 0,2 Parsel Baca Kapağının Yol Üste Seviyesine Getirilmesi 0,6528% 0,791% 0,3 Muayene Baca Kapağının Yol Üste Seviyesine Getirilmesi 0,6715% 0,8137% 0,3 Lokal Kanal Çöküntüsü Onarımı (Nokta Kazı) 0,5463% 0,6325% 0,3 Ø100mm Fontdüktil Boruların Döşenmesi İşçiliği 0,127% 0,1518% 0,1 Ø150mm Fontdüktil Boruların Döşenmesi İşçiliği 0,0055% 0,0066% 0,1 Ø200mm Fontdüktil Boruların Döşenmesi İşçiliği 0,0067% 0,0076% 0,1 Ø250mm Fontdüktil Boruların Döşenmesi İşçiliği 0,0049% 0,0054% 0,1 Ø300mm Fontdüktil Boruların Döşenmesi İşçiliği 0,005% 0,0055% 0,1 Fontdüktil Boru Özel Parçalarının Döşenmesi İşçiliği 0,0085% 0,011% 0,1 Her Çapta Vananın Yerine Konulması 0,0343% 0,0413% 0,1 Mevcut Vananın Sökülmesi ve Yenisinin Montajı 0,1461% 0,176% 0,1 Yangın Hidrantının Yerine Konulması 0,0062% 0,0074% 0,1 Mevcut Yangın Hidrantının Sökülüp Yerine Yeni Hidrantın Montajı 0,1505% 0,1813% 0,1 Şebeke Borusu Onarımı (Nokta Kazı) (İdare Malı) 0,9461% 1,0949% 0,5 Şebeke Borusu Onarımı (Nokta Kazı) (Yüklenici Malı) 0,0175% 0,0207% 0,1 Vana veya Priz Buşaklesinin Yol Üst Seviyesine Getirilmesi 2,4269% 2,9325% 1 Ana Musluk (Priz) Tesis Edilmesi 0,1496% 0,1819% 0,1 Şube Yolu Onarımı 19,6774% 21,1273% 8,5 Şube Yolu Yapımı veya Onarımı 7,7881% 8,362% 3,5 Ana Musluk (Priz) Onarımı 0,721% 0,7977% 0,3 Prizden Su Açma ve Kapama 0,0477% 0,0551% 0,1 Su Sayaçlarının Sökülüp Yenisinin Takılması 3,4891% 4,3827% 1,9 Tesisat Tadilatı Yapılarak Su Sayaçlarının Sökülüp Yenisinin Takılması 0,009% 0,0113% 0,1 Parke Taşı, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi 0,1925% 0,2422% 0,1 Beton Yol Sökülmesi 0,1144% 0,1439% 0,1 Asfalt Kesilmesi ve Sökülmesi 0,2418% 0,3042% 0,1 İksasız Hendek Kazısı Yapılması 0,7115% 0,8951% 0,3 İksalı Hendek Kazısı Yapılması 4,2678% 5,3691% 2 Kum Dolgu Yapılması 0,0465% 0,0585% 0,1 Stabilize Malzeme İle Dolgu Yapılması 4,5803% 5,7623% 2,3 Kazı Malzemesinden Dolgu Yapılması 0,0446% 0,0562% 0,1 Mevcut Parke Taşlar ile Yol Kaplaması Yapılması 0,4278% 0,5382% 0,2 Robot İle Asfalt Serilmesi ve Sıkıştırılması 0,0707% 0,0889% 0,1 Andezit, Granit, Bazalt veya Kuvars Taşlar ile Yol Kaplaması Yapılması 0,119% 0,1498% 0,1 C20/25 Hazır Beton Hazırlanması ve Dökülmesi 0,9261% 1,1246% 0,4 Kazı Moloz Nakli 2,6319% 3,3111% 1,2 GİS Projelendirme Bedeli 0,4811% 0,5346% 0,2 Noktasal GİS Projelendirme Bedeli 1,4504% 1,6115% 0,7 4x2 Mini Kombine Temizlik Aracı Kira Bedeli 3,6618% 4,1525% 1,7 Kanal Açma (Kuka) Aracı Kira Bedeli 2,7558% 3,1251% 1,2 Tıkalı Rabıt Açılması 6,8986% 7,8232% 3,2 Tıkalı Kanal Açılması 2,1088% 2,3914% 0,9 Vidanjör Aracı Kira Bedeli 1,5675% 1,7776% 0,7 Vidanjör Çekimi 0,3114% 0,3692% 0,1 Motopomp veya Dalgıç Pompa Çalıştırılması 0,0039% 0,0044% 0,1 Kazıcı Yükleyici Çalıştırılması 0,032% 0,0363% 0,1



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Teknik Değer Nitelik Puanı (FDUP2) : İstekli tarafından yeterlilik kriteri için sunulan İş Deneyim Belgesine esas konu iş kapsamında, ihale konusu iş kapsamında yer alan iş kalemlerine benzer nitelikte atıksu ve içmesuyu hatları üzerinde meydana gelen arıza, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirildiğinin belgelendirilmesi durumunda teknik değer nitelik puanı verilecektir. Teknik değer nitelik puanlaması (FDUP) 5 (beş) tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri açıklamalarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. İsteklilerce yeterlilik kriteri için sunulan iş deneyim belgesine esas konu iş kapsamında, tabloda açıklaması yapılan iş kalemlerinin yapıldığının hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgelerin noter onaylı veya aslı idarece görülmüş belgeler ile tevsik edilmesi halinde, her bir iş kalemi için tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi halde puan verilmeyecektir. Teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. İş ortaklığı ile ihaleye katılımda tüm ortakların istenilen teknik değer nitelik puanlaması kriterini ayrı ayrı karşılaması gerekmekte olup iş ortaklığının puanı, her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. Teknik Değer Nitelik Puanlamasına konu İş Kalemlerinin Açıklaması; İstenilen İmalat Miktarı Puan Atık Su Hatları Üzerindeki Muayene veya Parsel Baca Kapaklarının Yükseltilmesi En az 250 adet 0,25 Atık Su Hatları Üzerindeki Arızaların Kazı Yapılarak Noktasal Onarımı En az 50 adet veya 150 metre 0,75 İçme Suyu Hatları Üzerinde Yeni Vana Montajı veya Mevcut Vananın Onarımı En az 20 adet 0,25 İçme Suyu Hatları Üzerinde Yeni Yangın Hidrantı Montajı veya Mevcut Yangın Hidrantının Onarımı En az 20 adet 0,25 İçme Suyu Hatları Üzerindeki Arızaların Kazı Yapılarak Noktasal Onarımı En az 50 adet veya 150 metre 0,75 İçme Suyu Hatları Üzerindeki Mevcut Vana veya Priz Buşaklelerinin Yükseltilmesi En az 250 adet 0,25 İçme Suyu Abone Bağlantı Hatları Üzerindeki Arızaların Onarımı (Şube Yolu Onarımı) En az 1.000 adet veya 3.000 metre 1,00 Atık Su Şebeke Hattı veya Parsel Bağlantıları Üzerindeki Tıkanıklıkların Kuka veya Kombine Araçları ile Açılması En az 4.000 adet 1,00 Vidanjör Aracı Kullanılarak Atık Su veya Foseptik Çekimi En az 5.000 m3 veya 300 adet 0,50 5





6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.





7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

18 Mart 2017 tarih ve 30011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince , aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.