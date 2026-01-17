İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN.VE TİC.A.Ş.

37 ADET 2.EL BİNEK OTOMOBİL ARACIN GELİR GETİRİCİ OLARAK SATIŞI

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş Genel Müdürlüğü’nden:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı: İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş.

b) Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası: 0212 240 34 00 – 0212 219 53 22

d) İlgili personel: Kemal AYDIN – Satınalma Personeli

1.2. İstekliler, araç satışına ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - SATIŞ KONUSU ve SATIŞ USULÜ:

2.1. Adı: 37 Adet 2. El Binek Otomobil Aracın Satışıdır.

2.2. İşin Niteliği ve Miktarı: İdareye Ait 37 Adet 2. El Binek Otomobil Aracın Satılma İşi.

2.3. Satış Usulü: Gelir Getirici – İki Teklifli Olacaktır.

3- MUHAMMEN BEDEL :

1) 34DBB854 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dır

2) 34DBF995 plakalı 2020 model RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Icon EDC İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.250.000,00 TL dır

3) 34DCA362 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dır

4) 34DCA363 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 885.000,00 TL dır

5) 34DCA372 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dır

6) 34DCA375 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dır

7) 34DCA379 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dır

8) 34DCA386 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dır

9) 34DCA400 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 877.000,00 TL dır

10) 34DCA545 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 950.000,00 TL dır

11) 34DCA700 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dır

12) 34DCA827 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 921.500,00 TL dır

13) 34DDV729 plakalı 2020 model RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Icon EDC İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.250.000,00 TL dır

14) 34DDV765 plakalı 2020 model RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Icon EDC İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.250.000,00 TL dır

15) 34DDV766 plakalı 2020 model RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Icon EDC İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.271.000,00 TL dır

16) 34DHN248 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dır

17) 34DHN405 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 850.000,00 TL dır

18) 34DHN410 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 865.000,00 TL dır

19) 34DHN502 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 840.000,00 TL dır

20) 34DJB078 plakalı 2020 model DACIA Lodgy MPV 1.5 BlueDCI (7 Koltuk) Laureate Manuel İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 765.000,00 TL dır

21) 34DJB103 plakalı 2020 model DACIA Lodgy MPV 1.5 BlueDCI (7 Koltuk) Laureate Manuel İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 765.000,00 TL dır

22) 34DOK192 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 888.500,00 TL dır

23) 34DOK204 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 830.000,00 TL dır

24) 34DOK213 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 926.000,00 TL dır

25) 34DOK280 plakalı 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL dır

26) 34DUJ519 plakalı 2021 model FIAT Doblo Combi Safeline 1.6 MultiJet Manuel İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 702.500,00 TL dır

27) 34EFB349 plakalı 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 985.000,00 TL dır

28) 34EFC568 plakalı 2021 model SKODA Superb Sedan 1.5 TSI ACT Prestige DSG İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.830.000,00 TL dır

29) 34EFC573 plakalı 2021 model SKODA Superb Sedan 1.5 TSI ACT Prestige DSG İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.830.000,00 TL dır

30) 34EFF627 plakalı 2021 model FIAT Doblo Combi Safeline 1.6 MultiJet Manuel İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 675.000,00 TL dır

31) 34EFF628 plakalı 2021 model FIAT Doblo Combi Safeline 1.6 MultiJet Manuel İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 689.000,00 TL dır

32) 34EFF629 plakalı 2021 model FIAT Doblo Combi Safeline 1.6 MultiJet Manuel İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 682.000,00 TL dır

33) 34EOE924 plakalı 2021 model SKODA Superb Sedan 1.5 TSI ACT Prestige DSG İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.830.000,00 TL dır

34) 34EUZ244 plakalı 2021 model FIAT Doblo Combi Safeline 1.6 MultiJet Manuel İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 697.000,00 TL dır

35) 34EUZ251 plakalı 2021 model FIAT Doblo Combi Safeline 1.6 MultiJet Manuel İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 669.500,00 TL dır

36) 34FOE542 plakalı 2022 model SKODA Superb Sedan 1.5 TSI ACT Premium DSG İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.710.000,00 TL dır

37) 34FPH484 plakalı 2022 model KIA Picanto Hatchback 1.0 MPI Feel Otomatik İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 975.000,00 TL dır

Yukarıda özellikleri belirtilen araç satışı için tekliflerin açılması, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü-Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde Toplantı Salonunda 20/01/2026 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır. Gerekli evraklar ve teklifler kapalı zarf içinde en geç 20/01/2026 tarih ve saat 10:00’a kadar aynı adreste bulunan İhaleler ve Satınalma Şefliği’ne teslim edilecektir.

5 – SATIŞ İŞİNE KATILABİLME ŞARTLARI:

Araç satış işine katılmak isteyen isteklilerin zarf teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişilerde; Noter tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Kayıt Örneği,

2) Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri ile Ticari Sicil Gazetesi.

b) Tebligat için Kanuni adresini belirten Adres Beyanı,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, (Bankalarından alınacak teminat mektupları 1 AY süreli olacaktır.)

e) Doküman alındığına dair belge, (Satış Şartnamesi; İdare adına İhaleler ve Satınalma Şefliği’nden 500,00.-TL (Beşyüz Türklirası) alınarak, Şartname alındı makbuzu satış dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.) Şartname bedeli İdarenin aşağıda bilgileri bulunan Banka hesabına Banka üzerinden işin ismi ve dosya bedeli olarak belirtilip yatırılacaktır.

İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş.'nin VAKIFLAR BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ, TR97 0001 5001 5800 7278 8633 55 İBAN numaralı hesabına Araç satış işi, dosya Bedeli Olduğunu Belirterek) Doküman satın almayan teklif veremez.

f) Vekâleten katılması halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi,

g) Ortak girişim olması halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi, (araç satışı üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları araç satış sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c) deki esaslara göre temin edecekleri belge, verilen teklifin geçerli olabilmesi için Madde: 7’de belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde tekliflerin açılacağı tarih ve saatine kadar İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş. Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki Satınalma Müdürlüğü/ İhaleler ve Satınalma Şefliği’ne teslim alındı yazısı karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

(İstekliler belge asıllarını ibraz ettiği takdirde ‘İdarece Aslı Görülmüştür’ tasdikli belgeleri teklif zarfı içerisinde sunabileceklerdir.)

h) Vergi Dairesinden alınmış vergi borcu yoktur yazısı

ı) SGK’dan alınancak SGK borcu yoktur yazısı

j) Adli sicil kaydı

6 – DİĞER HUSUSLAR:

- Araç satışı işine katılmış olanlar, satışı yapan idare konumundaki İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

- Bu satış işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanununa ve/veya herhangi bir kanuna tabi bir ihale olmayıp, Gelir Getirici kapsamındadır.

- Otomobiller tekliflerden önce Alibeyköy ve Kartal TAHKUK Otoparkında görülebilir. İstekliler tekliflerinden sonra Otomobillerin durumuna itiraz edemez.

- İstekliler tek bir Otomobile teklif verebilecekleri gibi tüm Otomobillere teklif verebilirler. Ancak teklif ettikleri Otomobil sayısı kadar Geçici Teminat sunmak zorundadır.

- Yukarıdaki şartları sağlayamayan ve Sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin geçici teminatları gelir kaydedilecektir.

- İdare araç satışını yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.