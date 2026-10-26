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İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E.A.H.

Yayın Tarihi: 26.10.2026 00:00
İLAN

2027 YILI BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI


2027 YILI BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/2056681

1- İdarenin

1.1. Adı

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2. Adresi

Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin ÜSKÜDAR/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası

02163910680

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati

18.11.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sok. No:10 Üsküdar/İSTANBUL


3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı

2027 YILI BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı

35 KISIM 36 KALEM MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf deposu - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sok. No:10 Üsküdar/İSTANBUL

3.4. Süresi/teslim tarihi

01.01.2027 tarihinden itibaren ihale dokümanı içerisinde yer alan malzeme listesi dahilinde aylık periyotlar halinde yapılacak olup, hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, yükleniciye tebliğinden itibaren peyderpey (posta, faks veya e-mail), 10 (on) takvim günü içerisinde sağlık tesisinin tıbbi sarf deposuna mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Sözleşme 01.01.2027 tarihinden sonra imzalanması halinde sözleşme tarihi ise başlama tarihi olarak sayılacaktır. Sözleşme Bitiş Tarihi: 31/12/2027 'dir.

3.5. İşe başlama tarihi

01.01.2027 Tarihi itibariyle işe başlanacaktır.


4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Biyosidal İzin Belgei
Güvenlik Formu
Güvenlik Sertifikası
Kimyasal Toksit Belgesi
Kontraminasyon Riski Önleme
Korozyon Belgesi
Mikrobiyoloji ve Tonsikoloji Raporu
Mikrobiyolojik Etkinlik Raporu
MSDS Raporu
Okuyucu inkübatör Geobacillius stearothermophilus sporu tarafından üretilen floresan ışımayı okuyabilecek biçimde tasarlanmış olmalıdır, negatif ve pozitif sonuçlarda okunan floresan değeri dökümanı noter onaylı olarak ihale dosyasında sunulmalıdır.
RENK DEĞİŞİM BELGESİ
Tıbbi Cihaz Merkezi Yetki Belgesi
UTS BELGESİ YOK İSE KAPSAM DIŞI BEYANI
Ürün akrilik , cam, seramik, porselen,HDPE, polimer, Pvc, Silikon gibi hammaddeler ile uyumlu olmalı ve uyumlu olduğunu gösteren uyumluluk listesi sunmalı
Ürün Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Güvenlik Veri Formu
ÜTS KAYDI
Validasyon Belgesi

4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog

4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.


5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:


Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN02577604
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