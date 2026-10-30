İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş.

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İstanbul
2027 YILI SÜRÜCÜSÜZ BİNEK ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI
2027 YILI SÜRÜCÜSÜZ BİNEK ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
2026/2030475
1- İdarenin
1.1. Adı
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
Basınköy Mah. Valilik Yolu Cad. No:6 BAKIRKÖY/İSTANBUL BAKIRKÖY/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
05305608084
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
20.11.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:10 İDTM A2 Blok K:17 İç Kapı:467 Bakırköy / İstanbul / Türkiye
3- İhale konusu hizmet alımının
3.1 Adı
2027 YILI SÜRÜCÜSÜZ BİNEK ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
1 adet 1.Grup Binek Araç(Otomatik), 3 adet 2.Grup Binek Araç (Otomatik) ve 2 adet 3.Grup Binek Araç(Otomatik)
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
İhale konusu hizmet yurt içinde yapılacaktır, teslim yeri İstanbul genelidir.
3.4. Süresi/teslim tarihi
İşe başlama tarihi 01.01.2027, işin bitiş tarihi 31.12.2027
3.5. İşe başlama tarihi
01.01.2027
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda ve/veya Özel Sektörde her türlü sürücülü ve/veya sürücüsüz araç kiralama hizmeti yapmış olmak ayrı ayrı ve/veya birlikte benzer iş olarak kabul edilmiştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,77
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.