KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 35.a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170

34408-Kağıthane/İSTANBUL

İhale dokümanı satış bedelleri (vergi dahil): 2.400,00 TRY (İkibindörtyüz Türk Lirası)

Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin, Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

İşin Adı Tahmini Bedeli (TRY) Geçici Teminatı (TRY) İhale Gün ve Saati Sakarya İli Sapanca İlçesi Muradiye Mahallesi Hudutları Dahilinde Yer Alan Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne Ait 1.091,73m² yüzölçümlü 102 Ada 48 Parsel Sayılı Taşınmazı satışı 6.946.404,00 208.392,12 11.03.2026 Çarşamba Saat: 14:00 İstanbul İli Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi Sınırları Dahilinde Bulunan Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne Ait 8,12 m² yüzölçümlü 5329 Ada 11 Parsel Sayılı Taşınmazın Satışı 146.160,00 4.384,80 11.03.2026 Çarşamba Saat: 14:30

1-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

b) Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon ve fax numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP))

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon ve fax numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP))

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamlardan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

c)Noter tasdikli imza sirküleri.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi (Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü IBAN Numarası:TR 96 0001 0005 2955 9148 2850 03) veya banka teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici Teminat Mektubu Süresiz Olacaktır.

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

d) İhale Dosyası alındı belgesi

e) Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca, şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

2- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408-Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3-Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Adresi : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170

34408-Kağıthane/İSTANBUL

Telefon ve Faks Numarası : 0 212 312 50 00 - 0 212 312 50 70

Elektronik Posta Adresi : bol01@kgm.gov.tr

İlan olunur.