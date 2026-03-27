T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

24.03.2026



Sayı : E.21125124-2023/459-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebligat

İ L AN

Mahkememiz dosyasında; SSÇ ADNAN ÖZCAN hakkında yapılan yargılama sonunda dolandırıcılık suçundan neticeten 4000 TLadli para cezası ve 3700 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, bu kararında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Mahkememizce verilen kararın ve SSÇ müdafiinin istinaf talep dilekçesinin müşteki BAKR ABDULMUNEM JAWAD AL-JANABI 'ya ilanen tebliği gerekmektedir.

7201 sayılı T.K. 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı ellibinin altında bir gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde Mahkememize verilecek dilekçe yada tutanağa geçirilerek zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere (süresinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine ) verilen karar ilanen TEBLİĞ OLUNUR.