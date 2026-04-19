KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.47240167-2025/521-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebligat

17.04.2026

İ L AN



Mahkememiz dosyasında; SSÇ YAHYA ALOMAR hakkında yapılan yargılama sonunda Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan neticeten 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, bu hapis cezasınında CMK 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.



Mahkememizce verilen kararın SSÇ YAHYA ALOMAR'a ilanen tebliği gerekmektedir.



7201 sayılı T.K. 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı ellibinin altında bir gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde Mahkememize verilecek dilekçe yada tutanağa geçirilerek zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere (süresinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine ) verilen karar ilanen TEBLİĞ OLUNUR.