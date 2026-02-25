KÜÇÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/929 Esas

KARAR NO : 2025/1032

7258 Sayılı Yasanın 5.b Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/12/2025 tarihli ilamı ile 5.b maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 AY 4 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Abbas ve Gülsüm oğlu, 14/11/1986 doğumlu, Iğdır, Merkez, Hakmehmet mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSTAFA TÜRKELİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı ve istinaf dilekçesi ve mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.02.2026