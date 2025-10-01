KÜÇÜKÇEKMECE 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/220 Esas

KARAR NO : 2024/1054

Mahkememizin 17.12.2024 tarihli ilamı ile müşteki sanık Baha Helvacı hakkında Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan yapılan yargılama sonunda 820 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Mahkememiz kararı sanığa tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak suretiyle itiraz yoluna gidilebileceği (itiraz etmesi halinde CMK'nın 251/3 maddesi uyarınca yapılan 1/4 indirimin uygulanmayacağı) İLAN OLUNUR. 28.09.2025