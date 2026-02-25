KÜÇÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/325 Esas

DAVALI: MEHMET BALTACI Atatürk Mah. Serinpınar Caddesi No: 27 İç Kapı No: 1 Büyükçekmece/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Durusma Günü: 30/04/2026 günü saat: 10:50'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği (HMK 147/1-2 md.) ilanen tebliğ olunur.