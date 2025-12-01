KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/1520 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1520 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, - Ada, 4402 Parsel, Kat 2 Bağımsız Bölüm 26 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, Çiğdem Caddesinde, tapunun 4402 parsel numarasında kayıtlı ve Çiğdem Caddesinden 32 dış kapı numarası alan 365,00 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli taşınmazda 38/2000 arsa paylı 2.kat (26) bağımsız bölüm numaralı büronun tamamı niteliğindedir. Satışa konu taşınmaz; Ana gayrimenkulde, 2.kat (26) bağımsız bölüm numaralı taşınmazdır. Bina, Avcılar İlçesinin Merkez Mahallesinde, Çiğdem Caddesi üzerinde merkezi bir konumdadır. Yakın çevresinde, iş merkezleri, iş hanları gibi ticaret fonksiyonlu binalar bulunmaktadır. Avcılar İlçe Tapu Müdürlüğünde bulunan ve binaya ait kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre, ikiz nizamlı bina, bodrum kat, zemin kat, asma kat ve 5 normal katlıdır. B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş binanın bodrum katında, 3 adet büro ile çay ocağı, sığınak, binaya ait ortak alanlar, zemin katında 10 adet bağımsız bölüm dükkân ile bina girişi, normal katların her birinde 10?ar adet bağımsız bölüm büro olmak üzere toplamda, 54 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Binanın dış cephesi, cam mozaik kaplamalıdır. Binada, 1 adet asansör bulunmaktadır. Onaylı mimari projesinde ve mevcutta, bina girişi, binanın zemin kat kotunda ve Çiğdem Caddesi cephesinden verilmiştir. Binanın dış kapısı, camlı profillidir. Bina içinde, giriş sahanlığı, merdiven basamakları ve kat sahanlıkları zeminleri, mermer kaplamalıdır. Satışa konu bağımsız bölümün tasdikli mimari projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle net kullanım alanı; (26) bağımsız bölüm numaralı büro: Ana binanın 2.normal katında, yoldan binaya bakışa göre arka cepheye yakın ve kat koridoruna cepheli konumda, bina dışına bakan herhangi bir penceresi bulunmamaktadır. Büronun projesi üzerinden alının ölçüleri itibariyle net kullanım alanı 17,10m2.dir. Taşınmazların mahallinde yapılan tetkikte ise, taşınmazın bulunduğu normal katlarda, ara bölme duvarlarının yerlerinin değiştirildiği, bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ara bölme duvarlarının kaldırılarak yeniden düzenlenmiş olduğu, ortak olan WC-Lavabo mahallerinin iptal edildiği, normal katların Han Residence isimli otel olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Otel odalarında duş-WC ile mutfak nişi mevcut, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, duş-WC mahallerinde duvarları fayans kaplı, klozet, lavabo, duş kabinli duş mahalli ile sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, merkezi sistem ısıtma ve havalandırma ile binasında yangın merdiveni mevcuttur.Taşınmazın imar durumu Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, 4402 parsel sayılı yer; 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, 17,10 m2 yüzölçümü, 38/200 arsa payı, Merkez Mahallesi, Çiğdem Caddesi No:32 Avcılar/ İstanbul Avcılar / İSTANBUL adresli

Yüzölçümü : 17,10 m2

Arsa Payı : 38/200

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:41

08/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.