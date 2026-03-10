MALTEPE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kategoriler
DÜZELTME İLANI
İSTANBUL MALTEPE Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
2026 Yılı Vefa Yaşlı (Evde Bakım Programı ) ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Başvuruların/Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
: 2026/384860
1-İdarenin
a) Adresi
:Altayçeşme Mah. Obaçıkmazı Sk. No:8 K:5 Maltepe/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası
: 2164596915-2164596973
c) Elektronik posta adresi
: maltepesydv@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
: 10.03.2026
b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
: TÜRKİYE’DE YENİÇAĞ / www.tgrthaber.com / 01.03.2026
3-Düzeltilen Madde
: Madde 2.1. İhalenin Tarih ve Saati
Eski Hali: 23.03.2026 - 10:30
Yeni Hali: 01.04.2026 - 10:00