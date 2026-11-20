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İstanbul
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Merter Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Merter Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi Kimlik No
Ad Soyad / Unvan
İhbarname Fiş No
Vergilendirme Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Vergi Tutarı
Ceza V.Kodu
Ceza Tutarı
Adres
0012117330
|GLOBAL GRUP TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK VESANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2026072213aJT0000002
202107202107
0015
0015
19.871,21
3080
59.613,63
|BAHÇELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. 8 7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
0012117330
|GLOBAL GRUP TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK VESANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2026072213aJT0000003
202108202108
0015
0015
48.201,36
3080
144.604,08
|BAHÇELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. 8 7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
0012117330
|GLOBAL GRUP TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK VESANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2026072213aJT0000004
202109202109
0015
0015
5.509,54
3080
16.528,62
|BAHÇELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. 8 7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
0012117330
|GLOBAL GRUP TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK VESANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2026072213aJT0000005
202110202110
0015
0015
19.818,80
3080
59.456,40
|BAHÇELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. 8 7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
0012117330
|GLOBAL GRUP TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK VESANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2026072213aJT0000006
202111202111
0015
0015
68.672,05
3080
206.016,15
|BAHÇELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. 8 7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
0012117330
|GLOBAL GRUP TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK VESANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2026072213aJT0000007
202112202112
0015
0015
21.325,38
3080
63.976,14
|BAHÇELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. 8 7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
0012117330
|GLOBAL GRUP TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK VESANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2026072213aJT0000014
202107202109
0033
0033
102.199,62
3080
306.598,86
|BAHÇELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. 8 7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
0012117330
|GLOBAL GRUP TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK VESANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2026072213aJT0000015
202110202112
0033
0033
152.522,55
3080
457.567,65
|BAHÇELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. 8 7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
0012117330
|GLOBAL GRUP TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRİK VESANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2026072213aJT0000018
202101202112
0010
0010
254.369,41
3080
763.108,23
|BAHÇELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. 8 7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
0610417932
|DERYA ALTIN
2026111113aJT0000005
202101202101
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0015
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3080
86.640,00
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. PELİT SK. ISSA IŞ MERKEZI 26 11 GÜNGÖREN İSTANBUL
0610417932
|DERYA ALTIN
2026111113aJT0000006
202102202102
0015
0015
12.409,44
3080
37.228,32
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. PELİT SK. ISSA IŞ MERKEZI 26 11 GÜNGÖREN İSTANBUL
0610417932
|DERYA ALTIN
2026111113aJT0000007
202105202105
0015
0015
10.662,99
3080
33.613,96
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. PELİT SK. ISSA IŞ MERKEZI 26 11 GÜNGÖREN İSTANBUL
0610417932
|DERYA ALTIN
2026111113aJT0000014
202101202112
3074
0,00
3074
77.248,94
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. PELİT SK. ISSA IŞ MERKEZI 26 11 GÜNGÖREN İSTANBUL
2030395157
|ORÇUN CAVAYTAR
2025081913aJU0000001
202101202112
0010
0010
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3080
849.663,00
|EKİNOBA MAH. DAĞARCIK SK. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA RISKLI YAPIDIR. 2E 13 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
2030395157
|ORÇUN CAVAYTAR
2025081913aJU0000003
202104202106
0033
0033
206.118,00
3080
618.354,00
|EKİNOBA MAH. DAĞARCIK SK. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA RISKLI YAPIDIR. 2E 13 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
2030395157
|ORÇUN CAVAYTAR
2025081913aJU0000004
202107202109
0033
0033
107.027,25
3080
321.081,75
|EKİNOBA MAH. DAĞARCIK SK. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA RISKLI YAPIDIR. 2E 13 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
2030395157
|ORÇUN CAVAYTAR
2025081913aJU0000005
202110202112
0033
0033
117.746,50
3080
353.239,50
|EKİNOBA MAH. DAĞARCIK SK. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA RISKLI YAPIDIR. 2E 13 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
2030395157
|ORÇUN CAVAYTAR
2025091113aJU0000035
202404202404
3073
0,00
3073
40.000,00
|EKİNOBA MAH. DAĞARCIK SK. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA RISKLI YAPIDIR. 2E 13 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
2030395157
|ORÇUN CAVAYTAR
2025091113aJU0000036
202405202405
3073
0,00
3073
40.000,00
|EKİNOBA MAH. DAĞARCIK SK. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA RISKLI YAPIDIR. 2E 13 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
2030395157
|ORÇUN CAVAYTAR
2025091113aJU0000037
202406202406
3073
0,00
3073
40.000,00
|EKİNOBA MAH. DAĞARCIK SK. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA RISKLI YAPIDIR. 2E 13 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
2030395157
|ORÇUN CAVAYTAR
2025091213aJU0000022
202404202404
3073
0,00
3073
40.000,00
|EKİNOBA MAH. DAĞARCIK SK. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA RISKLI YAPIDIR. 2E 13 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
2030395157
|ORÇUN CAVAYTAR
2025091213aJU0000023
202405202405
3073
0,00
3073
40.000,00
|EKİNOBA MAH. DAĞARCIK SK. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA RISKLI YAPIDIR. 2E 13 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
2030395157
|ORÇUN CAVAYTAR
2025091213aJU0000024
202406202406
3073
0,00
3073
40.000,00
|EKİNOBA MAH. DAĞARCIK SK. 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA RISKLI YAPIDIR. 2E 13 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000017
202101202112
0010
0010
165.615,33
3080
496.845,99
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000020
202104202104
0015
0015
18.360,65
3080
55.081,95
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000021
202105202105
0015
0015
27.947,78
3080
83.843,34
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000022
202106202106
0015
0015
17.528,08
3080
52.584,24
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000023
202107202107
0015
0015
6.139,60
3080
18.418,80
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000024
202108202108
0015
0015
8.373,69
3080
25.121,07
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000025
202109202109
0015
0015
16.689,40
3080
50.068,20
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000026
202110202110
0015
0015
23.067,77
3080
69.203,31
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000028
202104202106
0033
0033
88.661,81
3080
265.985,43
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000029
202107202109
0033
0033
43.337,08
3080
130.011,24
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
3420638462
|ERÇETİN MOBİLYA TEKSTİL KOZMETİK VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026051213aJW0000030
202110202112
0033
0033
32.038,56
3080
96.115,68
|MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SEDİR SK. ERDEM HAN 12 306 GÜNGÖREN İSTANBUL
6091077976
|LİONSAN İNŞAAT REKLAM MATBAA MEDİKAL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024121813aJZ0000001
202101202112
0010
0010
45.388,57
3080
136.165,71
|SİYAVUŞPAŞA MAH. NARLI SK. KARDEŞLER APT. 4 A BAHÇELİEVLER İSTANBUL
6091077976
|LİONSAN İNŞAAT REKLAM MATBAA MEDİKAL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024121813aJZ0000011
202107202109
0033
0033
10.858,83
3080
32.576,49
|SİYAVUŞPAŞA MAH. NARLI SK. KARDEŞLER APT. 4 A BAHÇELİEVLER İSTANBUL
6091077976
|LİONSAN İNŞAAT REKLAM MATBAA MEDİKAL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024121813aJZ0000012
202110202112
0033
0033
29.459,89
3080
88.379,67
|SİYAVUŞPAŞA MAH. NARLI SK. KARDEŞLER APT. 4 A BAHÇELİEVLER İSTANBUL
6470672863
|ORİGAMİ KUMAŞ ÖRME DOKUMA TEKSTİL İPLİK VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026091513aJZ0000004
202104202106
0033
0033
400.860,36
3080
1.202.581,08
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL
6470672863
|ORİGAMİ KUMAŞ ÖRME DOKUMA TEKSTİL İPLİK VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026091513aJZ0000005
202101202103
0033
0033
178.288,88
3080
534.866,64
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL
6470672863
|ORİGAMİ KUMAŞ ÖRME DOKUMA TEKSTİL İPLİK VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026092213aJZ0000012
202106202106
0015
0015
124.269,03
3080
372.807,09
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL
6470672863
|ORİGAMİ KUMAŞ ÖRME DOKUMA TEKSTİL İPLİK VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026092213aJZ0000013
202105202105
0015
0015
92.754,07
3080
278.262,21
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL
6470672863
|ORİGAMİ KUMAŞ ÖRME DOKUMA TEKSTİL İPLİK VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026092213aJZ0000014
202104202104
0015
0015
71.596,35
3080
214.789,05
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL
6470672863
|ORİGAMİ KUMAŞ ÖRME DOKUMA TEKSTİL İPLİK VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026092213aJZ0000015
202103202103
0015
0015
87.612,39
3080
262.837,17
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL
6470672863
|ORİGAMİ KUMAŞ ÖRME DOKUMA TEKSTİL İPLİK VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026092213aJZ0000016
202102202102
0015
0015
72.847,61
3080
218.542,83
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL
7210813417
|PANDORA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026030213aJa0000002
202101202112
0010
0010
65.871,57
3080
197.740,71
|BAHÇELİEVLER MAH. D-100 YANYOL SK. METROPORT 14 B 0601 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
7210813417
|PANDORA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026030213aJa0000005
202104202106
0033
0033
41.992,04
3080
125.976,12
|BAHÇELİEVLER MAH. D-100 YANYOL SK. METROPORT 14 B 0601 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
7210813417
|PANDORA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2026030213aJa0000015
202104202104
0015
0015
24.041,75
3080
72.125,25
|BAHÇELİEVLER MAH. D-100 YANYOL SK. METROPORT 14 B 0601 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
8161306252
|EMIN TAKHIROV
2025102813aJa0000001
202404202404
3073
0,00
3073
10.000,00
|SUUR-TÕNİKSE TEE 5 KARLA KÜLA RAE VALD 75326 HARJU MAAKOND ESTONYA - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE
8161306252
|EMIN TAKHIROV
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