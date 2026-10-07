METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

Tren Sürücüsü Personelleri İçin Kışlık Takım Elbise, Gömlek ve Pantolon Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) 2026/1866960

1- İdarenin 1.1. Adı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO: ESENLER/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası 08502528800 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati 02.11.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL Metro İstanbul A.Ş.

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı Tren Sürücüsü Personelleri İçin Kışlık Takım Elbise, Gömlek ve Pantolon Mal Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı Detayları teknik şartnamede belirtilen; 320 adet kadın makinist kışlık pantolonu, 320 adet kadın makinist kışlık takım elbisesi, 600 adet kadın makinist kışlık gömleği ile 675 adet erkek makinist kışlık pantolonu, 675 adet erkek makinist kışlık takım elbisesi, 1300 adet erkek makinist kışlık gömleği mal alımıdır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL Metro İstanbul A.Ş. 3.4. Süresi/teslim tarihi Ürünler Sözleşme İmzalandıktan sonra 60 Gün İçinde İdareye Teslim Edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi Sözleşmenin imzalanma tarihi

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Mağaza-Şube Listesi 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Ek_1

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.