METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MUHTELİF KIŞLIK İŞ KIYAFETLERİ ALIMI

Muhtelif Kışlık İş Kıyafetleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) 2026/1857927

1- İdarenin 1.1. Adı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO: ESENLER/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası 08502528800 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati 02.11.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL Metro İstanbul A.Ş.

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı Muhtelif Kışlık İş Kıyafetleri Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı Teknik şartnamede detayları belirtilen 2500 adet İş Pantolonu, 2500 adet Sweatshirt, 2665 adet Alt Üst İçlik, 710 adet Smamp Pantolon, 710 adet Smamp Sweatshirt, 405 adet Smamp Mont alımıdır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer İdarenin İstanbul sınırları içerisindeki tüm yerleşkeleri. 3.4. Süresi/teslim tarihi Sözleşme imzalandıktan sonra 50 (elli) gün içerisinde; idarenin belirlediği ve yükleniciye sunduğu yazılı/elektronik listede belirtilen tarihlerde, depo/hat/yerleşke/lokasyonlara yüklenici tarafından eksiksiz teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi Sözleşme İmza Tarihi

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.