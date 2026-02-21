DÜZELTME İLANI

GENEL TAMİR BAKIM ONARIM VE MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/248140

1- İdarenin

1.1. Adı : PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.2. Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02164448180

1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 18.02.2026 - 5558

2.2. Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):DAMGA - 19.02.2026 – www.tgrthaber.com

3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İhale İlanının Başlığı, 3.1. maddesi 2026 YILI PENDİK İLÇESİ GENELİ TAMİR BAKIM ONARIM VE MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPIM İŞİ şeklinde düzeltilmiştir.