Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
DÜZELTME İLANI
GENEL TAMİR BAKIM ONARIM VE MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/248140
1- İdarenin
1.1. Adı : PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası : 02164448180
1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 18.02.2026 - 5558
2.2. Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):DAMGA - 19.02.2026 – www.tgrthaber.com
3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
İhale İlanının Başlığı, 3.1. maddesi 2026 YILI PENDİK İLÇESİ GENELİ TAMİR BAKIM ONARIM VE MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPIM İŞİ şeklinde düzeltilmiştir.