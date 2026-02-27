PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ALANI KENT MEYDANI PEYZAJ İŞLERİ İHALESİ





BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ALANI KENT MEYDANI PEYZAJ İŞLERİ İHALESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/350350

1- İdarenin

1.1. Adı : PENDİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02164448180

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 23.03.2026 - 11:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Pendik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ALANI KENT MEYDANI PEYZAJ İŞLERİ İHALESİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 158 Kalem ile Bahçelievler Mahallesi Belediye Hizmet Binası Alanı Kent Meydanı Peyzaj İşleri İhalesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pendik İstanbul

3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.



4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan A XVIII:GRUP SAHA İŞLERİ Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı: 50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 1727,0 x 10,0 mm St44 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı 0,8705902% 1,06405469% 1 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,26317595% 1,54388172% 1,5 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 1,23375451% 1,50792218% 2 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 0,93323023% 1,14061472% 1 Galvanizli veya yüksek korozif korumaya sahip çinko magnezyum kaplamalı, çelik profillerden modüler konsol sistemleri 4,8159245% 5,88612995% 2 Fileli Desenli Dilimlenmiş Çakıl Mozaik Döşeme (20 mm – FLAT) 5,67741597% 6,93906397% 2 TAMBURLU GRANİT DÖŞEME YAPILMASI ( 8 x 10 x 20 ) 8,4520241% 10,33025168% 2 GRANİT DÖŞEME YAPILMASI ( 8 x 30 x Serbest Boy ) 8,30710269% 10,1531255% 2 GRANİT LİMONLUK BORDÜR DÖŞENMESİ 0,81352407% 0,9943072% 1 BAZALT DÖŞEME YAPILMASI 2,03049239% 2,48171292% 1,5 6 Metre, 2 Kollu, 2x80W Gövdesi Aydınlatmalı Dekoratif Aydınlatma Direği ( Nakliye ve Montaj dahil) 2,91081467% 3,55766238% 1,5 OLEA EUROPAEA BONSAI (ZEYTİN AĞACI) [KUTUR:(50 +) ; BOY:(300 VE ÜZERİ) ; (SAKSILI)] TEMİNİ,NAKLİ VE DİKİMİ 1,15791151% 1,41522518% 2 CAMELLIA JAPONICA (TİJLİ ÖZEL FORMLU JAPON KAMELYASI) [KUTUR:(-) ; BOY:(200- 250) ; (SAKSILI)] TEMİNİ,NAKLİ VE DİKİMİ 0,82546815% 1,00890551% 1 LOROPETALUM CHINENSE RUBRUM BONSAI (RÜYA ÇİÇEĞİ)[BOY:(200-250) ; (SAKSILI)] TEMİNİ,NAKLİ VE DİKİMİ 1,19042593% 1,45496502% 2 HAZIR ÇİM SERİMİ (KÜLTÜR ÇİMİ) (NAKLİYE DAHİL) 1,01798218% 1,24420045% 1 BİTKİSEL TOPRAĞIN (4`LÜ KARIŞIM) TEMİNİ VE SERİLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 2,54229591% 3,10725056% 1,5



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

(Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 -%110 aralığında (%90 ve%110 dahil)kalması durumunda bu iş kalemi için yan sütunda yer alan puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 -%110 aralığı dışında kalıyorsa o iş kalemi için puan alamayacaklardır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (Altı) hane dikkate alınacaktır.)

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Galvaniz Kaplı Çelik Izgara Sistemi Yapılması 5 Bumerang Üçlü Dekoratif Aydınlatma Direği ( nakliye ve montaj dahil) 4,5 DAİRESEL SÜS HAVUZU YAPIMI 4 DİKDÖRTGEN SÜS HAVUZU YAPIMI 2,5 BİTKİSEL TOPRAĞIN (NEBATİ) TEMİNİ VE SERİMİ (NAKLİYE DAHİL) 2,5 MAGNOLIA GRANDIFLORA GALLISONIENSIS PYRAMIDALE (PİRAMİT FORMLU MANOLYA) ; BOY:(350-400) SAKSILI)] ;TEMİNİ, NAKLİ VE DİKİMİ 2 ILEX CRENATA KINME BONSAI (BONSAİ ÇOBAN PÜSKÜLÜ ) [KUTUR:(-) ; BOY:(250-300) ; (SAKSILI)] TEMİNİ,NAKLİ VE DİKİMİ 2 GRANİT BORDÜR TAŞI DÖŞENMESİ 1,5 BANK TİP 1 1





6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.