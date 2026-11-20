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İstanbul
RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ
Sıra No
Vergi No
T.C. No
Unvan
Vergi Turu
Vergi Donemi
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Takip Tutari
1
1400166986
16880071696
|ENVER TANER BALTACI
9338
201902201902
2026061966ZXk0000007
2026061914ZXo0000029
₺1.112.558,53
2
4310020441
10765159622
|ALİ GÜNER
9318
201901201912
2024121866ZXn0000001
2024121814ZXr0000001
₺600.000,00
3
8520462249
31369894610
|MERT TOPCUOĞLU
9211
202009202009
2024050866ZXr0000001
2024050814ZXv0000001
₺549.105,01
4
8520462249
31369894610
|MERT TOPCUOĞLU
9211
202009202009
2024050866ZXr0000001
2024050814ZXv0000001
₺549.105,00
5
5260146530
14339505280
|ALİ KARTAL
9211
201904201904
2026072766ZXo0000001
2026072714ZXs0000001
₺364.734,00
6
5260146530
14339505280
|ALİ KARTAL
9211
201904201904
2026072766ZXo0000001
2026072714ZXs0000001
₺364.734,00
7
7370068318
25643227652
|MEHMET ALİ SAĞKAN
9318
202101202112
2024080266ZXq0000031
2024080214ZXu0000263
₺253.000,00
8
3950189976
25028031720
|HACER AYLA GEZGİNCİ
9166
202105202105
2026032466ZXm0001262
2026032214ZXq0001460
₺185.169,40
9
1400166986
16880071696
|ENVER TANER BALTACI
9166
201901201912
2026061966ZXk0000007
2026061914ZXo0000021
₺140.770,55
10
8490174370
41386156790
|MURAT TOKSÖZ
9166
202101202112
2025071066ZXr0000002
2025071014ZXv0000004
₺133.719,35
11
7370068318
25643227652
|MEHMET ALİ SAĞKAN
9318
202001202012
2024080266ZXq0000031
2024080214ZXu0000261
₺120.000,00
12
8690621089
24971291724
|ZEYNEP GİZEM TURAN
9210
202207202207
2024032266ZXr0000008
2024032214ZXv0000008
₺110.007,00
13
0740489250
65590173398
|ZUHAL ARDOS KURTARICI
9166
202001202012
2021052066ZXj0000708
2021041414ZXn0000749
₺107.597,73
14
7370068318
25643227652
|MEHMET ALİ SAĞKAN
9166
202101202112
2024080266ZXq0000031
2024080214ZXu0000266
₺102.959,55
15
8180029085
10163983898
|SERKAN TAN
9166
202101202112
2024100466ZXr0000010
2024100414ZXv0000038
₺81.926,28
16
0950605405
99036317008
|GULRUKHON ATAKHANOVA
9339
202210202210
2023092566ZXj0000006
2023092514ZXn0000031
₺80.412,00
17
4870317701
39334223762
|HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN
9327
202107202107
2026071666ZXn0000002
2026071614ZXr0000004
₺73.575,00
18
1070044075
32134844076
|SENİHA AYANOĞLU
9005
201602201602
2016051166ZXk0000003
2016051114ZXo0000003
₺70.992,20
19
|CEYLANADEMYADİGAR
9166
202105202105
2023082366ZXj0000418
2023081814ZXn0001604
₺69.602,69
20
7370068318
25643227652
|MEHMET ALİ SAĞKAN
9318
202001202012
2024080266ZXq0000031
2024080214ZXu0000254
₺69.500,00
21
2440701200
58336574696
|TUNCAY ÇETİN
9066
202101202112
2024031966ZXl0000016
2024031914ZXp0000047
₺66.906,57
22
1400166986
16880071696
|ENVER TANER BALTACI
9211
201503201503
2026061966ZXk0000007
2026061914ZXo0000026
₺63.348,00
23
1400166986
16880071696
|ENVER TANER BALTACI
9211
201503201503
2026061966ZXk0000007
2026061914ZXo0000026
₺63.348,00
24
3360553263
|ENTECH ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNE İMALAT V
9339
202301202301
2023071766ZXm0002568
2023071614ZXq0005644
₺62.445,00
25
0740489250
65590173398
|ZUHAL ARDOS KURTARICI
9166
201901201912
2024031266ZXj0000011
2024031214ZXn0000021
₺61.443,38
26
0740489250
24556391634
|CUMALI ARDİN
9004
202109202109
2022031866ZXj0001688
2022031814ZXn0001314
₺59.849,00
27
8170663755
99774773272
|MALİK TALEB
9375
202310202310
2023121966ZXr0000263
2023121514ZXv0000979
₺59.714,00
28
1930285074
61162352376
|MÜMTAZ BÜYÜK
9327
202011202011
2024032166ZXk0000001
2024032114ZXo0000001
₺58.860,00
29
4870317701
39334223762
|HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN
9327
202110202110
2026071666ZXn0000002
2026071614ZXr0000003
₺58.860,00
30
6141371605
99396564180
|IHOR MELNYCHUK
9010
202107202107
2024040366ZXp0000001
2024040314ZXt0000001
₺57.160,00
31
4930099284
52576162408
|ÖZ KALKANDELENLİOĞLU
9332
202211202211
2026061266ZXn0000003
2026061214ZXr0000003
₺56.569,00
32
2671325547
|DAKİKA TEKSTİL İNŞAAT REKLAM PROMOSYON S
9339
202210202210
2025121966ZXl0000009
2025121914ZXp0000027
₺53.777,00
33
2671325547
|DAKİKA TEKSTİL İNŞAAT REKLAM PROMOSYON S
9339
202212202212
2025121966ZXl0000009
2025121914ZXp0000020
₺53.777,00
34
|YILDIRIMTUFAN
9166
202109202109
2022081966ZXj0001082
2022081914ZXn0001019
₺51.233,00
35
|KEVSER CAMİ KIZ KURAN KURSU
9166
202202202202
2023071766ZXj0000315
2023071614ZXn0001665
₺49.494,40
36
2671325547
|DAKİKA TEKSTİL İNŞAAT REKLAM PROMOSYON S
9339
202211202211
2025121966ZXl0000009
2025121914ZXp0000025
₺48.496,00
37
7370068318
25643227652
|MEHMET ALİ SAĞKAN
9318
202101202112
2024080266ZXq0000031
2024080214ZXu0000265
₺47.500,00
38
|MIVAN DEPA CONTRACTING LLC.
9166
202305202305
2023101466ZXj0000377
2023101214ZXn0001664
₺45.749,70
39
|SEZERSAİTİLYAS
9166
202110202110
2023071766ZXj0000246
2023071614ZXn0000718
₺44.248,48
40
0671124291
|ALTUNÇELİK İNŞAAT GIDA TEKSTİL. TURİ
9166
202109202109
2023011966ZXj0000016
2023011814ZXn0000904
₺43.538,00
41
|AKÇAYKEMALYUNUS
9166
202211202211
2023071766ZXj0000387
2023071614ZXn0002930
₺43.488,33
42
|CARİNE EUROPEGMBH
9166
202210202210
2023071766ZXj0000245
2023071614ZXn0000974
₺42.879,07
43
2140066305
19721211206
|SERKUT COŞKUNSU
9318
201901201912
2024080166ZXl0000017
2024080114ZXp0000038
₺41.800,00
44
6091041618
|LONDON PEYZAJ LTD.
9166
202101202112
2024031466ZXp0000017
2024031414ZXt0000034
₺41.275,67
45
8180029085
10163983898
|SERKAN TAN
9166
202001202012
2024100466ZXr0000010
2024100414ZXv0000039
₺41.021,49
46
1060956736
48493298658
|NORAYIR AVETYAN
9066
201901201912
2021122066ZXk0000186
2021121614ZXo0000268
₺40.986,00
47
|FUAT KOÇ-M.F.O.İNŞAAT
9166
202212202212
2023071766ZXj0000382
2023071614ZXn0003569
₺40.371,47
48
1400166986
16880071696
|ENVER TANER BALTACI
9166
202001202012
2026090366ZXk0000001
2026090314ZXo0000001
₺40.218,89
49
2671325547
|DAKİKA TEKSTİL İNŞAAT REKLAM PROMOSYON S
9339
202301202301
2025121966ZXl0000009
2025121914ZXp0000022
₺39.806,00
50
7411818728
|AMIRHOSSEIN SALIMI
9266
202202202202
2023101466ZXj0000670
2023101214ZXn0001128
₺39.729,16
51
|MARMARA EĞİTİM VAKFI (MARMARA EĞİTİM
9166
202302202302
2023082366ZXj0000203
2023081814ZXn0000888
₺39.609,74
52
1340022988
|BAL-İŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM Ş
9318
202101202112
2022122166ZXk0000567
2022121514ZXo0001165
₺38.500,00
53
7530195825
17788168310
|YİĞİT SAVCI
9166
202101202112
2024031366ZXq0000006
2024031314ZXu0000009
₺38.415,89
54
3150750016
33166807510
|HAKKI DURAN
9166
202001202012
2024032666ZXm0000003
2024032614ZXq0000003
₺36.685,13
55
7370068318
25643227652
|MEHMET ALİ SAĞKAN
9166
202101202112
2024080266ZXq0000031
2024080214ZXu0000249
₺36.434,87
56
9800408894
16756388330
|NACİ YİĞİTALP
9318
202101202112
2026061966ZXs0000001
2026061914ZXw0000001
₺32.749,99
57
|LAMPIK YAN
9166
202211202211
2023071766ZXj0000652
2023071614ZXn0007155
₺32.447,25
58
5240084835
|TASFİYE HALİNDE KARE İNŞAAT TAAHHÜT
9166
202210202210
2023071766ZXj0000489
2023071614ZXn0006250
₺32.276,10
59
0540430573
|ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM TİCARET ANONİM
9166
201901201912
2023082266ZXj0000008
2023082214ZXn0000010
₺32.048,35
60
|ALMASA OTEL İDARE VEİŞLETME ŞTİ
9066
202302202302
2023071766ZXj0000180
2023071614ZXn0004944
₺31.101,57
61
8290294481
16871417588
|ELİF TAŞKIRAN
9166
202106202106
2024031866ZXr0000012
2024031814ZXv0000015
₺31.037,20
62
1530077048
22847411818
|ALİ BAYINDIR
9166
202106202106
2021122066ZXk0001179
2021121614ZXo0001430
₺30.374,25
63
1360283129
29044159666
|MURAT BALCI
9370
202111202111
2025061866ZXk0000944
2025061814ZXo0002510
₺30.000,00
|Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.