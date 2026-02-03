Menü Kapat
SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HST.

Yayın Tarihi: 03.02.2026 00:00
İLAN

BİYOMEDİKAL BİRİMİNE 9 KALEM MALZEME ALIMI


Biyomedikal Birimine 9 Kalem Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2026/129819

1- İdarenin

1.1. Adı

:

İSTANBUL GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2. Adresi

:

Doktor Erkin caddesi, 34722 KADIKÖY/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası

:

02166065200

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati

:

17.02.2026 - 11:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres

:

İstanbul Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ihale Odası

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı

:

Biyomedikal Birimine 9 Kalem Malzeme Alımı

3.2. Niteliği, türü ve miktarı

:

33 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Hastanemiz Taşınır Mal Birimi ilgili deposuna teslim edilecektir.

3.4. Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup idarenin yazılı talebi doğrultusunda 10 (on) gün içinde peyder pey olarak 31.12.2026 tarihine kadar ilgili depoya teslimat yapılacaktır

3.5. İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip sipariş üzerine işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

satış merkezi yetki belgesini

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

9 KALEM
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirimi
Tıbbi cihaz yönetmeliği
UBB Kaydı
ÜTS bilgileri

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Teknik Şartname Ve İdari Şartnamede Bulunmayan Hususlarda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İlgili Yönetmelikler Ve Tebliğler, Sut, Sağlık Bakanlığının İlgili Genelge Ve Tebliğlerine İstinaden Hareket Edilecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN02389877
