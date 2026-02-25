SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

1.870.000,00

34RFT44 Plakalı, 2023 Model, TOYOTA Marka, XPB1F(M) Tipli, M15ABL02848 Motor No'lu, JTDKBABB50A261481 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin-Elektrik, Vites Tipi Otomatik, Motor Gücü 68HP , Motor Hacmi 1490cm3, Rengi Sarı ,

ARACIN DURUMU

34 RFT 44 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2023 Model Sarı Renkli YARIS CROSS 1.5 HYBRID PASSION X-PACK E-CVTBenzin-Elektrikli, cam tavanlı, otomatik vitesli, 19.382 km'deki aracın; ruhsat ve anahtarların görülmediği, kapıların açık olduğu, motor numarasının görülemediği, motor havuzunun gözle kontrolünün sağlandığı, araç çalıştırılarak şanzıman ve motorun çalışma durumuna bakılamadığı, muhtelif kısımlarında çizikler bulunduğu, 215/55 R17 94V Lastiklerin zayıf olduğu, ön tamponda çizikler olduğu tespit edilmiştir.

ARACIN GEÇMİŞ HASAR KAYITLARI

Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden açılmış 1 adet hasar dosyasından 46.619 TLhasar kaydı olduğu ve Trafik Poliçesinden hasar kaydı olmadığı tespit edilmiştir. HER NE KADAR TRAMER SİSTEMDEN KONTROL EDİLDİYSEDE ALICI ŞAHISLARIN SBM'YE MESAJ YOLLAYIP DETAYLI HASAR KAYITLARINI ÖĞRENMELERİ TAVSİYE OLUNUR.