SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 25.02.2026 00:00
İLAN

Örnek No:54*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2025/2740 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2740 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.870.000,001Taşıt34RFT44 Plakalı, 2023 Model, TOYOTA Marka, XPB1F(M) Tipli, M15ABL02848 Motor No'lu, JTDKBABB50A261481 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin-Elektrik, Vites Tipi Otomatik, Motor Gücü 68HP , Motor Hacmi 1490cm3, Rengi Sarı ,
ARACIN DURUMU
34 RFT 44 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2023 Model Sarı Renkli YARIS CROSS 1.5 HYBRID PASSION X-PACK E-CVTBenzin-Elektrikli, cam tavanlı, otomatik vitesli, 19.382 km'deki aracın; ruhsat ve anahtarların görülmediği, kapıların açık olduğu, motor numarasının görülemediği, motor havuzunun gözle kontrolünün sağlandığı, araç çalıştırılarak şanzıman ve motorun çalışma durumuna bakılamadığı, muhtelif kısımlarında çizikler bulunduğu, 215/55 R17 94V Lastiklerin zayıf olduğu, ön tamponda çizikler olduğu tespit edilmiştir.
ARACIN GEÇMİŞ HASAR KAYITLARI
Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden açılmış 1 adet hasar dosyasından 46.619 TLhasar kaydı olduğu ve Trafik Poliçesinden hasar kaydı olmadığı tespit edilmiştir. HER NE KADAR TRAMER SİSTEMDEN KONTROL EDİLDİYSEDE ALICI ŞAHISLARIN SBM'YE MESAJ YOLLAYIP DETAYLI HASAR KAYITLARINI ÖĞRENMELERİ TAVSİYE OLUNUR.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:43
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:43

13/02/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No: ILN02407745
