SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2025/1122 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1122 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, BALABAN Mahalle/Köy, UZUN PARE MEVKİİ Mevkii, 228 Ada, 27 Parsel,

- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, Haydar Aliyev Caddesi 507.Sokakta, tapunun 288 ada, 27 parsel numarasına kayıtlı 400,85m2 miktarlı "Arsa" vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Eski Çanta- Değirmenköy Caddesi olan Göktürk Caddesinden ayrılan Haydar Aliyev Caddesi devamında bulunan 507.Sokak üzerinde ve sokağa cephesi yaklaşık 15,30metre civarında olan tapu kaydına göre tamamı 400,85m2 alana sahip parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmamakta olup boş durumdadır. Göktürk Caddesine yaklaşık180,00metre, Haydar Aliyev Caddesine yaklaşık 750,00metre mesafede yar almaktadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmamış, etrafında yapılaşmanın yaklaşık %10 civarında bulunduğu bölgede yer almaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Balaban Mahallesi Uzun Pare Mevkii 228 Ada 27 ParselSilivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 400,85 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Var ,Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göreÇanta Balaban Mahallesi 228 ada 7 parsel 15.06.2004 tasdik tarihli Çanta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Emsal:0.50, H:7.00 m., Serbest Nizam 2 kat Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 3.307.012,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 15/05/2023-24576 yevmiye tarihli Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Diğer ( Konusu : Parsel Gümüşyaka Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5413 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.) Haciz şerhleri ve ipotek şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:54

09/02/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.