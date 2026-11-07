SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ

2026/1788 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1788 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.850.000,00 TL 1 Taşıt 59AFF213 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , NL38262 Motor No'lu , WF0FXXWPMFNL38262 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1499cm3 , Rengi Mavi , 59AFF213 Plakalı, 2022 Model, FORD Marka, DFK Tipli, NL38262 Motor No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Mavi, Ticari Adı KUGA TİTANİUM 1.5 ECOBLUE 120 8AT E6.2, WF0FXXWPMFNL38262 Şase Numaralı OTOMOBİL, Yapılan kontrollerde aracın kaportasında arka kanat rüzgarlık boyalı diğer kapı aksamında boya kalınlığı standart , aracın çeşitli yerlerinde noktasal çizikler mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzım yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları açıktır. Hava yastıkları (airbag), hava yastığı (airbag) konfrol kartı, hava yastığı (airbag) kab sistemi ve hava yastığı (airbag) darbe swichleri kontrol edilememiştir. SBM kayıtlarında kazası ve hasarı yoktur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:11

03/11/2026 (İİK m.114/4)