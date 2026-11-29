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İstanbul
ŞİŞLİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLE, CADDE VE SOKAKLARDA YAĞMURSUYU KANALI, BACA-IZGARA VE ASFALT KAPLAMA YAPIM
Şişli İlçesi Muhtelif Mahalle, Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Kanalı, Baca-Izgara ve Asfalt Kaplama Yapım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
2026/2375433
1- İdarenin
1.1. Adı
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi
MERKEZ MAH. DARÜLACEZE CAD. ŞIŞLI BELEDİYESİ NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ / İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
02127088888
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
23.12.2026 - 11:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
Şişli Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Birimi, Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Kat:5 Şişli/İSTANBUL
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı
Şişli İlçesi Muhtelif Mahalle, Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Kanalı, Baca-Izgara ve Asfalt Kaplama Yapım
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
İstanbul İli Şişli İlçesi Genelinde 1.470 mt altyapı imalatı yapılması ile muhtelif cadde ve sokaklarda 3.600 ton aşınma asfaltı, 2.400 ton binder asfaltı ve 6.650 ton asfalt robotu ile asfalt serimi vb. imalatların yapılması
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
İstanbul İli Şişli İlçesinde Muhtelif Yerler
3.4. Süresi/teslim tarihi
Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan A-IV veya A-V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Çevre Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.