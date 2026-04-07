BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BŞK.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet yer, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ihale edilerek kiraya verilecektir.

Sıra No Ada-Parsel Adres ve İhale Konusu Yüzölçümü (m2) Yaklaşık Maliyet (TL) Yıllık Muhammen Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Kiralama Süresi 1 Karaağaç Mahallesi, 142 ada 30 parselin doğusunda bulunan tasarruf hakkı Belediyemize ait alan üzerine Yüklenici tarafından Kurban Satış ve Kesim Yeri yapılması ve işletilmesi 10.260,00 m² 8.845.931,00 TL 650.000,00 TL Yapım İşi Geçici Teminat: 265.380,00 TL Kira Bedeli Geçici Teminat: 58.500,00 TL Toplam: 323.880,00 TL 3 yıl

1-İhale Şartnamesi, Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilecek olup, aynı yerden 12.500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

2-İhale 21.04.2026 Salı günü saat 11:15’te Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

3-Vaziyet Planı ve Projede belirtilen üniteler (32 adet çadır, kesimhaneler, idari ofis, zabıta noktası, bay-bayan WC, kafeterya vb.) ile her türlü altyapı giderleri Yüklenici tarafından masrafları üstlenilmek suretiyle yapılacak ve süre sonunda tüm üniteler kaldırılarak kiralama konusu alan boş olarak Belediyeye teslim edilecektir.

4- Kiralama süresi boyunca, Kurban Bayramı dönemleri hariç, diğer zamanlarda kiralama alanında herhangi bir faaliyet gösterilmeyecektir.

5- İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

Özel Kişiler:

· Nüfus cüzdan fotokopisi,

· Adres Yerleşim Belgesi,

· Geçici teminat makbuzu,

· İhale Şartnamesi satın alındığına dair makbuz,

· Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge,

· İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı,

· İstekli tarafından imzalanmış İdarece düzenlenen şartname örneği,

· İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,

· İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

Tüzel Kişiler:

· Faaliyet Belgesi,

· İmza sirküleri,

· İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi,

· Ticaret Sicil Gazetesi,

· Vergi Levhası,

· Geçici teminat makbuzu,

· İhale Şartnamesi satın alındığına dair makbuz,

· Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge,

· İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı,

· İstekli tarafından imzalanmış İdarece düzenlenen şartname örneği,

· İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,

· İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

· Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi). Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

6-İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile yukarıdaki belgelerle birlikte 20.04.2026 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) kadar Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında vererek müracaat edeceklerdir.

7-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8- 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye katılamazlar. Bu yasayı saymayarak girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunsa bile ihale bozularak yatırılmış teminatlar irat kaydedilir.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.