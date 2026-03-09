Kategoriler
YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ İÇİN DİZEL POMPA ALIMI (MONTAJ DEMONTAJ DAHİL)
YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ İÇİN DİZEL POMPA ALIMI (MONTAJ DEMONTAJ DAHİL) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/408706
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|İSTANBUL TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
|1.2. Adresi
|:
|Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi 52 34421 Beyoğlu/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|0212 909 50 00 (2136)
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|16.03.2026 - 10:30
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi, No:52 Beyoğlu/İstanbul
3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|:
|YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ İÇİN DİZEL POMPA ALIMI (MONTAJ DEMONTAJ DAHİL)
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|1 Kalem Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|Yüklenici hastanemizin ilgili deposunun yazılı siparişinden (fax, mail vb.) istinaden ürünü tutanak ile teslim edecektir. 75 (yetmişbeş) takvim günü içerisinde demontaj ve montaj işlemlerini gerçekleştirecektir.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip siparişe istinaden işe başlanacak.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belge:
|Garanti Belgesi
|4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
|Katalog
|4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
|Dizel Pompaları Belgeleri
Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.