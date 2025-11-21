AKÜLÜ ARAÇ, TEKERLEKLİ SANDALYE, HASTA YATAĞI VB SAĞLIK ÜRÜNLERİ TAMİR BAKIM VE SARF MALZEME ALIMI



AKÜLÜ ARAÇ, TEKERLEKLİ SANDALYE, HASTA YATAĞI VB SAĞLIK ÜRÜNLERİ TAMİR BAKIM VE SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1997846

1- İdarenin 1.1. Adı : TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ HATBOYU CADDESİ NO:17 PK:34945 TUZLA/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02164440906 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 12.12.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : TUZLA BELEDİYESİ İHALE SALONU

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : AKÜLÜ ARAÇ, TEKERLEKLİ SANDALYE, HASTA YATAĞI VB SAĞLIK ÜRÜNLERİ TAMİR BAKIM VE SARF MALZEME ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif 14 kalemden oluşan 320 akü alım, muhtelif 7 kalemden oluşan toplamda 300 adet tekerlekli sandalye parçaları alımı ve periyodik bakım servis hizmeti alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tuzla 3.4. Süresi/teslim tarihi : Tuzla ilçe sınırları içerisinde idare tarafından yükleniciye bildirimin yapılmasını takiben 7 gün 24 saat esasına göre en geç 3 saat içerisinde müdahale edilerek geri dönüş sağlanacak olup, idare tarafından onaylanan sarf malzeme temini ve tamir işleri azami 2 (iki) takvim günü içerisinde çalışır ve test edilmiş olarak alınan adrese veya idare tarafından belirtilecek olan yere/yerlere teslim edilecektir. İş 31.12.2026 tarihinde bitirilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.