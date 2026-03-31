ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tüzel Kişilerden: b1)Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3)İmza sirküleri, b4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, b5)İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6)İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8)İhale katılım belgesi, b9)İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, b10)İdaremize borcu bulunmadığına dair “Borcu Yoktur” yazısı.