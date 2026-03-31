ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 31.03.2026 00:00
İLAN

T.C.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İHALE İLANI

Aşağıda açık adresi bulunan yerdeki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapalı teklif usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı Merkez binası 2. kat Encümen salonunda Belediye Encümenince kiraya verilecektir.

İhalelere iştirak etmek isteyenlerin, 08/04/2026 mesai bitimine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek ilgili taşınmaz için şartname ve ihaleye giriş belgesini alması ve teklif zarfını Belediye Encümenine teslim etmesi gerekmektedir.

MAHALLE

ADRES

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

3 (ÜÇ) YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

KİRA SÜRESİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

YUKARI DUDULLU

NECİP FAZIL BULVARI NO: 44/24 A KAPI SAYILI TAŞINMAZ

65.000,00 TL

2.340.000,00 TL

3 (üç) yıl

09/04/2026

10:00

YUKARI DUDULLU

NECİP FAZIL BULVARI NO: 44/24 B KAPI SAYILI TAŞINMAZ

120.000,00 TL

4.320.000,00 TL

3 (üç) yıl

09/04/2026

10:30

Geçici teminat : 3 (üç) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ünden az olamaz

Şartname Bedeli : 2.000,00 TL

İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Gerçek Kişilerden: a1)Teklif mektubu, a2)Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, a5)İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6)İkametgâh belgesi, a7)Nüfus cüzdanı örneği, a8)İhale katılım belgesi, a9)İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, a10)İdaremize borcu bulunmadığına dair “Borcu Yoktur” yazısı.

  2. Tüzel Kişilerden: b1)Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3)İmza sirküleri, b4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, b5)İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6)İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8)İhale katılım belgesi, b9)İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, b10)İdaremize borcu bulunmadığına dair “Borcu Yoktur” yazısı.

  3. Ortak Girişim Olarak Katılması Halinde: İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı Teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Kiralama ihaleleri yukarıdaki çizelgede belirtilen saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.

#ilangovtr Basın No: ILN02430601
