WhatsApp'ta 'Mavi Tik'i kapatmak sizi kurtarmaz: Mesajın okunduğunu anlamanın o sinsi yolu

GRUP SOHBETLERİNDE GİZLİLİK YOKTUR

Bir diğer açık ise Grup Sohbetleridir. Mavi tik kapatma özelliği, sadece birebir (DM) sohbetlerde işe yarar. Eğer ortak bir gruptaysanız, gönderilen mesajın üzerine basılı tutup "Bilgi" (Info) sekmesine tıklandığında, gruptaki kimlerin o mesajı okuduğu, hatta saat kaçta okuduğu listelenir.

Siz bireysel sohbetinizde o kişiye gri tik gösterseniz bile, ortak gruptaki bir mesaja baktığınız anda "Okuyanlar" listesine düşersiniz. Karşı taraf, "Gruptaki mesajı 14.05'te okumuş ama benim 14.00'da attığım özel mesaja cevap vermiyor" diyerek yakayı ele verdiğinizi anlar. Bu nedenle gizlenmek istiyorsanız, sadece özel sohbetlerden değil, gruplardan da uzak durmanız gerekir.