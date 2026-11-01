TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 01.11.2026 00:00
İLAN

TEBLİGAT İLANI

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Tebligatın Konusu ve Özeti: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp  Mahallesi, 2487 ada 8, 156 ve 159 parsel sayılı taşınmazlar ile ihdasen oluşacak (a) parsel sayılı taşınmazın; mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmaması nedeniyle, meri uygulama imar planında bulunan tevhit şartı gereği bu parsellerin tevhidinin yapılmasına ilişkin olarak; parsel maliklerinin kendi aralarında anlaşmaları halinde Belediyemize başvurmaları, aksi halde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. Maddesi (Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) uyarınca İdaremizce resen tevhit işlemi yapılacağı hususunda ilgililerin bilgilendirilmesi.

Tebligatın İlgilileri: Haçik HORASANCİYAN, Şeyda VICKERY

Tebligatın İlgililerinin Yerleşim Yeri ve Adres Bilgileri:

1.       Haçik HORASANCİYAN– Adresi meçhul;

2.       Şeyda VICKERY – 25 Henry W.Dubois Dr. Apt:51 12561 New Paltz, New York/Amerika Birleşik Devletleri

Tebliğin Sebebi: Maliklerden Haçik HORASANCİYAN’ın adres bilgilerinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Başvuru Yeri: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı

                            Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Harita Şefliği / 0212 413 11 11

Tebligatın İçeriği: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 2487 ada 8, 156 ve 159 parsel sayılı taşınmazlar ile ihdasen oluşacak (a) parsel sayılı taşınmazın; imar şartları ve mevcut hali itibarıyla yapılaşmaya elverişli olmadıkları, meri uygulama imar planı gereği 2487 ada 8, 156 ve 159 parsel ile ihdasen oluşacak (a) parselinin arasında tevhit şartı olduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 2487 ada 156 ve 159 parsel maliklerinden bir kısmının vekili tarafından İdaremize verilen dilekçeler ile; meri uygulama imar planında tevhit şartı bulunan 2487 ada 8, 156, 159 parseller ile ihdasen oluşacak (a) parselinin resen tevhit edilmesi talep edilmiştir

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. maddesinde "(Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) Mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve fiilî duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda; mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan 2487 ada 8, 156, 159 parseller ile ihdasen belediyemiz namına oluşacak olan (a) parselinin; meri uygulama imar planına göre zorunlu tevhit işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla, parsel maliklerinin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde kendi aralarında anlaşmaları halinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde parsel malikleri arasında anlaşma sağlanamaması halinde, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. Maddesi (Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) uyarınca 2487 ada 8, 156, 159 parseller ile ihdasen oluşacak olan (a) parselinin; Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca resen tevhit edilerek yapılaşmaya elverişli hale getirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

                                                                                                                                                                      

#ilangovtr Basın No: ILN02571066
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.