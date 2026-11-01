TEBLİGAT İLANI

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Tebligatın Konusu ve Özeti: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 2487 ada 8, 156 ve 159 parsel sayılı taşınmazlar ile ihdasen oluşacak (a) parsel sayılı taşınmazın; mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmaması nedeniyle, meri uygulama imar planında bulunan tevhit şartı gereği bu parsellerin tevhidinin yapılmasına ilişkin olarak; parsel maliklerinin kendi aralarında anlaşmaları halinde Belediyemize başvurmaları, aksi halde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. Maddesi (Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) uyarınca İdaremizce resen tevhit işlemi yapılacağı hususunda ilgililerin bilgilendirilmesi.

Tebligatın İlgilileri: Haçik HORASANCİYAN, Şeyda VICKERY

Tebligatın İlgililerinin Yerleşim Yeri ve Adres Bilgileri:

1. Haçik HORASANCİYAN – Adresi meçhul;

2. Şeyda VICKERY – 25 Henry W.Dubois Dr. Apt:51 12561 New Paltz, New York/Amerika Birleşik Devletleri

Tebliğin Sebebi: Maliklerden Haçik HORASANCİYAN’ın adres bilgilerinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Başvuru Yeri: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı

Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Harita Şefliği / 0212 413 11 11

Tebligatın İçeriği: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 2487 ada 8, 156 ve 159 parsel sayılı taşınmazlar ile ihdasen oluşacak (a) parsel sayılı taşınmazın; imar şartları ve mevcut hali itibarıyla yapılaşmaya elverişli olmadıkları, meri uygulama imar planı gereği 2487 ada 8, 156 ve 159 parsel ile ihdasen oluşacak (a) parselinin arasında tevhit şartı olduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 2487 ada 156 ve 159 parsel maliklerinden bir kısmının vekili tarafından İdaremize verilen dilekçeler ile; meri uygulama imar planında tevhit şartı bulunan 2487 ada 8, 156, 159 parseller ile ihdasen oluşacak (a) parselinin resen tevhit edilmesi talep edilmiştir

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. maddesinde "(Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) Mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve fiilî duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda; mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan 2487 ada 8, 156, 159 parseller ile ihdasen belediyemiz namına oluşacak olan (a) parselinin; meri uygulama imar planına göre zorunlu tevhit işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla, parsel maliklerinin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde kendi aralarında anlaşmaları halinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde parsel malikleri arasında anlaşma sağlanamaması halinde, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. Maddesi (Ek fıkra:4/7/2019-7181/8 md.) uyarınca 2487 ada 8, 156, 159 parseller ile ihdasen oluşacak olan (a) parselinin; Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca resen tevhit edilerek yapılaşmaya elverişli hale getirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.