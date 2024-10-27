1 gramı bile kalbe büyük zarar veriyor! Her yemekte kullanıyoruz

27 Ekim 2024 06:37 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 06:52

Çok fazla tuz tüketmenin kan basıncını yükselttiğini ve bunun da kardiyovasküler sorunlara yol açabileceğini biliyoruz. 2022 tarihli bir çalışma, bu ilişkiyi açık ve net terimlerle bir halk sağlığı mesajı olarak ölçtü.

Çin​'deki yetişkinlere ait sağlık​ verilerini inceleyen bilim insanları, günlük tuz​ alımında sadece 1 gramlık bir azalmanın, 2030 yılına kadar 9 milyon felç​ ve kalp krizi​ vakasını önlemeye yeteceğini tahmin ediyor. Bu vakaların 4 milyonunun ölümle sonuçlanma ihtimali göz önüne alındığında, böylesine basit bir önlem çok sayıda hayat kurtarabilir.

GÜNDE 11 GRAM TÜKETİYORLAR

Çin'de günlük ortalama tuz tüketimi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen 5 gramın çok üzerinde, 11 gramdır . Araştırmacılar, nüfus büyüklüğü, tuz tüketimi, kan basıncı ve hastalık oranlarına ilişkin en son istatistikleri bir araya getirdi.

Araştırmacılar, yayımlanan makalelerinde , "Çin'de tuz tüketimini azaltmanın sağlık üzerindeki etkisine ilişkin daha önceki tahminlerde, ya eski ya da güvenilir olmayan veri kaynakları kullanılmış ve tuz tüketimini azaltmanın kan basıncı üzerinde birkaç yıl boyunca devam eden uzun vadeli etkisi hesaba katılmamıştır" diye yazıyorlar.

ÖNERİLEN MİKTAR GÜNLÜK 5 GRAM

Ekip, tek gramlık düşüşün yanı sıra iki senaryoyu daha inceledi: 2025 yılına kadar günde 3,2 gram (ortalamadan yüzde 30 düşüş) azaltmak ve 2030 yılına kadar tuz alımını önerilen günlük 5 grama düşürmek.

Bu hedeflere ulaşılması halinde, sistolik kan basıncındaki tahmini düşüş nedeniyle, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin iki katına kadar önlenebileceği belirtiliyor.

Ancak araştırmacılar, azalmanın birkaç yıl boyunca tutarlı olması gerektiğini vurguluyor. Çin okullarında yürütülen eğitim programları, nüfusun çoğunun günde 1 gram hedefine ulaşmayı çok da zor bulmayacağını gösteriyor.

BİRİNCİ ÖLÜM SEBEBİ KALP

Araştırmacılar , "Düşük sodyumlu, yüksek potasyumlu tuz ikameleri, ev aşçılarına yönelik sağlık eğitimi ve restoran müdahaleleri üzerine diğer denemeler devam ediyor veya yakın zamanda tamamlandı; bunlardan bazıları şimdiden ümit verici sonuçlar gösterdi" diye yazıyor.

Çin'de ölümlerin yüzde 40'ı kalp-damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Kentleşme ve buna bağlı olarak işlenmiş ve dışarıdan sipariş edilen gıda tüketimindeki artışın bu duruma katkıda bulunan başlıca faktörlerden biri olduğu düşünülüyor.

Bu çalışmanın yazarları yalnızca kardiyovasküler hastalık vakalarındaki olası azalmaya bakmış olsalar da, tuz alımını azaltmanın başka birçok faydasının da olacağını öne sürüyorlar. Örneğin, çok fazla tuz belirli kanser türleri ve çeşitli böbrek sorunlarıyla da ilişkilendirilmiştir.

Çin hükümeti, günlük tuz alımını sadece 5 gram olarak belirleme hedefini tutturmak için Sağlıklı Çin 2030 kampanyasını başlattı . 1,4 milyarlık bir nüfusa sahip bir ülkede bu kolay olmayacak, ancak bu çalışmada ortaya çıkan sayılar ikna edici.

Araştırmacılar, "Çin'deki mevcut ve gelecekteki başlıca tuz kaynaklarını hedef alan, uygulanabilir, tutarlı, sürdürülebilir bir tuz azaltma programına acilen ihtiyaç duyulmaktadır" diye yazıyor .