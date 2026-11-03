184 neden arar? 184 nerenin numarası?

Son dönemde telefonlarına 184 numarasından çağrı gelen vatandaşlar, bu numaranın kime ait olduğunu merak ediyor. Sağlık hizmetleriyle ilgili başvurular, şikayetler ve bilgilendirme süreçleri nedeniyle vatandaşlarla iletişime geçebilen 184 numarası, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren SABİM'e ait.

Vatandaşlar özellikle 184 numarasının neden aradığını, aramayı yanıtlamadıkları takdirde ne olacağını ve bu numaranın güvenilir olup olmadığını araştırıyor. İşte 184 numarasına ilişkin merak edilenler...

184 NERENİN NUMARASI?

184, T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin (SABİM) telefon numarasıdır. Sağlık hizmetleriyle ilgili soru, öneri, talep ve şikayetlerin iletilmesi amacıyla hizmet veren SABİM'e 184 numarası üzerinden ulaşılabiliyor.

Vatandaşlar bu hat aracılığıyla sağlık kuruluşlarında yaşadıkları sorunları bildirebiliyor, sağlık hizmetleri hakkında bilgi alabiliyor ve çeşitli başvurularını iletebiliyor.

184 NEDEN ARAR?

184 numarası, farklı nedenlerle vatandaşlarla iletişime geçebilir. Aramanın nedeni, kişinin daha önce yaptığı başvurular veya sağlık hizmetleriyle ilgili yürütülen bilgilendirme ve değerlendirme süreçleri olabilir.

184 numarasının arama nedenleri arasında şunlar bulunuyor:

Şikayet ve başvuru takibi: Vatandaşların SABİM veya CİMER üzerinden ilettiği sağlık hizmetleriyle ilgili başvurular hakkında bilgi vermek amacıyla arama yapılabilir.

Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi: Sağlık kuruluşlarında alınan hizmetlere ilişkin memnuniyet değerlendirmesi veya anket amacıyla vatandaşlara ulaşılabilir.

Sigara ve tütün ihbarları: Kapalı alanlarda sigara içilmesi gibi konularda yapılan ihbar ve denetim süreçleriyle ilgili bilgi almak için iletişim kurulabilir.

Bilgilendirme: Sağlık hizmetleri ve vatandaşların başvurularıyla ilgili çeşitli konularda geri dönüş yapılabilir.

184 ARAMASI NEDEN GELİR?

Telefonuna 184 numarasından çağrı gelen kişilerin daha önce sağlık hizmetleriyle ilgili bir başvuru yapıp yapmadıklarını kontrol etmeleri faydalı olabilir.

Özellikle hastane, doktor veya sağlık personeli hakkında yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi sırasında SABİM tarafından geri dönüş sağlanabilir. Bunun yanı sıra sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara yönelik memnuniyet anketleri kapsamında da arama yapılabilir.

Ancak yalnızca 184 numarasından aranmış olmak, kişinin hakkında bir şikayet veya işlem bulunduğu anlamına gelmez.

184 ARAMASINI AÇMAK ZORUNLU MU?

184 numarasından gelen aramayı yanıtlamak zorunlu değildir. Ancak arama daha önce yapılmış bir başvuruyla ilgiliyse görüşmenin yanıtlanması, başvurunun takibi ve gerekli bilgilerin alınması açısından faydalı olabilir.

Aramayı kaçıran vatandaşlar, SABİM'in 184 numaralı hattı üzerinden kendileri de iletişime geçerek bilgi alabilir.

184 NUMARASI GÜVENİLİR Mİ?

184, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin resmi iletişim numarasıdır. Bununla birlikte telefon numarası taklit edilebileceğinden, arayan kişinin kimliğinden emin olunmadan kişisel bilgiler, şifreler veya banka bilgileri paylaşılmamalıdır.

Aramanın gerçekliğinden şüphe duyan vatandaşlar, görüşmeyi sonlandırarak 184 numarasını kendileri arayıp doğrulama yapabilir.