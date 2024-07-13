ABD'li dermatolog Dr. Charles Puza'dan yıpranmış saçlara altın tavsiyesi! Halat kadar sağlam oluyor

13 Temmuz 2024 15:01 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 15:05

Saçları bakımsız gösteren kepeklerden kurtulmak sanıldığı kadar zor değil! Bir de bu yöntemleri deneyin! İşte kepeği geçiren yöntemler

Saçları bakımsız gösteren kepeklerden kurtulmak sanıldığı kadar zor değil! Bir de bu yöntemleri deneyin! İşte kepeği geçiren yöntemler

Saçları bakımsız gösteren kepeklerden kurtulmak sanıldığı kadar zor değil! Bir de bu yöntemleri deneyin! İşte kepeği geçiren yöntemler

Saçları bakımsız gösteren kepeklerden kurtulmak sanıldığı kadar zor değil! Bir de bu yöntemleri deneyin! İşte kepeği geçiren yöntemler

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Tatlı badem yağı saç için nasıl kullanılır? Badem yağı saça faydaları

Yıpranmış ve Bakımsız Saçlar için Saç Maskesi Tarifleri

Yıpranmış ve Bakımsız Saçlar için Saç Maskesi Tarifleri

Saç bakımı, estetik ve sağlık açısından kritik öneme sahip.

Sağlıklı saçlar, kişisel görünümü ve özgüveni artırırken, saç derisinin düzenli temizliği ve nemlendirilmesi saçın güçlenmesine yardımcı oluyor.

NTV'nin haberine göre; Harvard mezunu dermatolog Dr. Charles Puza ise sağlıklı saçlar için üç önemli yöntem açıkladı. İşte saçlarınızı yıpranmış halden sağlıklı hale getirmenin yolları...

Sağlıklı saçlara sahip olmak herkesin hayâli. Ancak saçlarınız çeşitli nedenlerden dolayı çok hızlı bir şekilde yıpranabilir.

DOĞRU BESLENME ÖNEMLİ

Saçlarınızın görüntüsü hem estetik hem de sağlık açısından önemlidir. Dolgun, canlı ve sağlıklı saçlar aynaya her baktığınızda özgüveninizi artırır.

Saç sağlığını doğrudan etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Örneğin; yetersiz ve sağlıksız beslenmek, genetik faktörler, stres, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanımı, boya gibi aşırı kimyasal içeren ürünler kullanmak saçlarınızın çok hızlı yıpranmasına hatta zamanla dökülmesine sebep olabilir.

Sağlıklı saçlara sahip olmanın da pek çok yolu var. Güçlü, canlı, dökülmeyen dolgun saçlar için bazı kurallara dikkat etmelisiniz. New York'ta yaşayan dermatolog Dr. Charles Puza, sağlıklı saçlar için üç önemli sırrını TikTok’ta paylaştı.

ŞAMPUAN KULLANIMINA DİKKAT!

Cildiniz gibi saçlarınız da her zaman bakıma ihtiyaç duyar. Sağlıklı saçlara sahip olmak için öncelikle dengeli beslenmek gerekir.

Kullandığınız şampuan, saç kremi, saç maskesi gibi ürünlerle de saç bakımınızı destekleyebilirsiniz.

Dr. Charles Puza saç derinizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri dönüşümlü olarak kullanmanızı, yani saç döngüsü adı verilen bir işlem yapmanızı öneriyor.

Örneğin, ketokonazol şampuanı kepeğin başlıca nedeni olan Malassezia mantarıyla savaşabilir. Selenyum ve salisilik asit şampuanı ise görünür ve görünmez kepeği azaltabilir. Bu saç döngüsü, Healthline Media’nın klinik danışmanı Dr. Meredith Goodwin tarafından da destekleniyor.

KURUTMA MAKİNESİNDEN UZAK DURUN

Dr. Puza, saç kurutmanın en sağlıklı yolunun fön makinesini soğuk ayarda kullanmak olduğunun altını çiziyor. “Saçınızı sıcak havayla kurutmayı bırakın ve çok uzun süre ıslak kalmasına izin vermeyin. Ayrıca saç bakımında ıslak saçı fırçalamak da saç tellerine zarar verebileceği için asla bunu yapmayın” ifadelerini kullanıyor.

Sağlıklı saçlar için düzenli aralıklarla saç tellerinize yoğun bir bakım uygulamanız gerekir. Dr. Puza, haftada bir kez saçta bırakılan saç kremi ritüelini destekliyor.

“Durulanmayan saç kremi, saç bakım rutinine eklenen pratik bir üründür ve saçın genel sağlığını önemli ölçüde iyileştirebilir” diyen Dr. Charles Puza, “Bu krem, saç telini besleyip nemlendirerek daha yumuşak ve pürüzsüz hale getirir. Saçın elektriklenmesini azaltır, kolayca taranmasını sağlar ve düğümlenmeyi engeller. Ayrıca, saçı dış etkenlere karşı koruyarak UV ışınları, rüzgâr ve kuru hava gibi faktörlerden kaynaklanan zararları azaltır” dedi.

Sağlıklı saçlar için bazı önemli ipuçları şunlardır:

Saç sağlığı için önemli olan protein, vitamin (özellikle B vitaminleri), mineral (örneğin, demir, çinko) ve sağlıklı yağları içeren bir beslenme düzeni benimsemek önemlidir.

SIK SIK YIKAMAYIN!

Saçınızı sık sık yıkamak, sıcak su kullanmak veya sık sık ısı ile şekillendirmek saçınıza zarar verebilir. Saçınızı mümkün olduğunca doğal yöntemlerle ve nazikçe işlemek önemlidir.

Saç tipinize uygun şampuan ve saç bakım ürünlerini seçmek önemlidir. Kimyasal içeriği az, doğal ürünler tercih etmek saç sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

DÜZENLİ KESTİRİN

Saç uçları düzenli olarak kesilerek daha sağlıklı kalır. Ayrıca düzenli olarak saç derinize masaj yapmak kan dolaşımını artırarak saç büyümesini teşvik eder.

Örneğin, saçınızı çok sık taramak veya sıkı saç modelleri kullanmak saç köklerine zarar verebilir. Mümkünse doğal şekillerde bırakın veya saç lastikleri yerine yumuşak malzemeler kullanın.

STRESTEN UZAK DURUN

Stres saç sağlığını olumsuz etkileyebilir. Stresi azaltmak için yoga, meditasyon veya diğer rahatlama tekniklerini deneyebilirsiniz.

Güneşin zararlı etkilerinden saçınızı korumak için şapka veya saç koruyucu ürünler kullanabilirsiniz.

Vücudunuzun genel sağlığı için olduğu gibi, saçlarınızın sağlığı için de yeterli su içmek önemlidir.

Saç sağlığı, genel sağlığınızın bir göstergesi olduğundan, genel sağlık ve iyi yaşam alışkanlıkları da saçlarınızın durumu üzerinde belirleyici olabilir.