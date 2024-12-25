Ağız gargarası fayda değil dert! Uzman isim en büyük zararını açıkladı: Diş fırçaladıktan sonra kullanıyoruz ama risk

25 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:50

Birçok kişi diş fırçaladıktan sonra ağız temizliği için gargara kullanabiliyor. Diş eti temizlikleri ve ferah nefes için ağız gargaraları sıkça tercih ediliyor hatta doktorlar ağız yaraları için öneriyor. İngiltere'de bir cerrah ağız gargarasına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Alkol de içeren bu ilacın kanser riskini arttırdığına dikkat çekildi ve diğer zararları da anlatıldı. İşte detaylar...

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Ağız bakım için kullanılan ağız gargaraları birçoğumuzun banyo dolaplarında uzun süre durabiliyor. Diş fırçaladıktan sonra ağız temizliği ve ferahlığı için kullanılan gargaralar tartışılmaya başlandı. Diş hekimleri ve doktorlar ağız gargaralarını çıkan yaraların iyileştirilmesi için yazabiliyor. İngiliz bir cerrah, podcast'inde yaptığı konuşmada, bazı gargara türlerinin kullanımının tehlikelerine dikkat çekti.

AĞIZ GARAGARALARINA DİKKAT!

Karan Rajan isimli cerrah, bu tür ağız gargaralarından uzak durulması gerektiğini, bir kişinin bir kanser​ türüne yakalanma şansını artırdığını savundu. İngiliz NHS çalışanı, podcast'inde yaptığı açıklamada, insanlara gargara satın almaktan kaçınmaları ve alternatifleri düşünmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca insanlara herhangi bir ürünü satın almak yerine, önceden etiketlerini okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

AĞIZ BİYOBUNU BOZUYOR

İngiliz cerrah, "İnsanlar ihtiyaç duymadıkları sürece alkollü ağız gargarası kullanmamalılar. Ağız mikrobiyomumuz olduğunu ve bunların alkolden etkilenebileceğini söylüyoruz'' dedi. Alkollü gargaraların kişinin ağız biyomunu bozduğunu ve bunun birçok nedenden dolayı önemli olabileceği belirtildi.

Ağızdaki birçok iyi bakterinin diş ve diş eti temizliğine yardımcı olduğu, nefes tazelemeye ve sindirime yardımcı olduğu hatırlatıldı. Alkollü içeceklerden farklı olarak gargaralar daha yüksek oranda alkol içerir ve dişleriniz ile diş etlerinizle daha uzun süre temas halinde kalır. Günde iki kez ağız gargarası kullanmak, ağzımızda gezdirmek kişinin ileride ciddi sağlık sorunları yaşama riskini artırmaktadır.

KANSER ORANINI ARTTIRIYOR

Rajan, "Kronik ağız gargarası kullanımının, bozulan ağız mikrobiyomu nedeniyle, korelasyon açısından kolorektal kanser oranlarının artmasıyla bağlantılı olduğunu gösteren bazı erken kanıtlar var" dedi.

Bunun yanı sıra, alkol bazlı gargaraların sürekli kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek diğer sorunlar arasında ağızda yanma, mukoza ağrısı, kompozit dolgu malzemesinin yumuşaması, diş lekelenmesi, mine erozyonu ve ülserler yer alır.

Podcast'te ayrıca ağız gargarası kullanımının ilk etapta doğru olduğunu savunan Amerikalı diş hijyenisti Whitney DiFoggio da yer aldı. Whitney DiFoggio, "Ağız gargarasına ihtiyacınız yok. Dişlerinizin arasındaki plağı ve kalıntıları bir diş fırçasıyla elle fırçalamak ve dişlerinizin önünü, arkasını, üstünü ve altlarını temizlemek ihtiyacınız olan şey" dedi.