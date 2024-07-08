Ağustos ayına dikkat! Uzmanlar uyardı, daha çok artacak!

08 Temmuz 2024 10:05 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:20

Türkiye’de yeni salgın alarmı! Lejyoner hastalığı, COVID-19'a göre daha fazla zatürre yapıyor

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Anne ve babalar aman dikkat! Çocuğunuza konserve gıda verirken bir kez daha düşünün

Anne ve babalar aman dikkat! Çocuğunuza konserve gıda verirken bir kez daha düşünün

Yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıklarında meydana gelen artış ile birlikte gıda kaynaklı enfeksiyon şikayetleri artıyor. Acillerin ishal, bulantı ve kusma şikayetleriyle gelen hastalarla dolup taştığını belirten uzmanlar ağustos ayına dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

DENİZ KAYNAKLI MI, SU KAYNAKLI MI?

Şikayetlerin nereden kaynaklandığı yönünde araştırmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, “İshal vakalarımızda bir artış var. Nedenini araştırdığımız ateşli hastalar var. Bulantı, kusması olan hastalarımız oluyor. İshal olmazsa bile bulantı, kusmayla gelen hastalarımız oluyor.

Deniz kaynaklı mıdır? Yoksa su kaynaklı mıdır? Bu noktada araştırmalarımız devam ediyor. Çok yoğun noktasında geçen seneyle benzer rakamlar. Ağustos ayında artabilir dikkatli olmamız gerekir. Sıcaklarla birlikte gıda kaynaklı enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

UZMANINDAN TAVSİYELER

Tavsiyemiz kişisel koruyucu önlemleri almaları gerekiyor. Bozuk gıda yememeleri bozulma ihtimali olan gıdaların tüketiminde dikkatli olmaları, pis sulara girmemeleri dere suyu temiz olarak düşünülebiliyor ancak analizi yapılmadan girilmemesi gerekir.

Artık derelerimizde de kirlilik söz konusu. Hijyen, el yıkama sabun kullanımı çok önemli” diye konuştu.