Aile hekimliğinde yeni dönem! Değişiklik için artık 3 ay beklemek yok

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Adres değişikliği durumunda 30 gün içinde aile hekimi değişikliği yapılmadıysa sistem kişiyi en yakın ve en uygun aile hekimine otomatik olarak atayacak. Kişilerin talepleri durumunda aile hekimi değişikliğindeki süre de 1 aya indirildi.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde Sağlık Bakanlığı tarafından değişikliğe gidildi. Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanırken, yeni açılan aile hekimliklerine nüfusun aktarılabilmesinin de önü açılıyor.

DEĞİŞİKLİK İÇİN 30 GÜN SÜRE

30 gün içerisinde aile hekimi değişikliği talebinde bulunmayanların kayıtları en yakın en uygun aile hekimine aktarılacak. Nüfus yoğunluğu olan yerlerde kişilerin kayıt değişiklikleri adres yakınlığı ve nüfus uygunluğu gözetilerek otomatik olarak yapılacak.

Kişilerin talepleri durumunda aile hekimi değişikliği yapılabilmesi için 3 ay sınırlaması esnetilerek hekim – hasta ilişkisinin etkin şekilde kurulması amacıyla bu süre 1 aya indirilecek.

Daha önce 4 bin olan kayıtlı nüfusun, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 3 bin 500'e düşmesi sonucu bu sayının üstünde olan nüfus, il sağlık müdürlüklerindeki komisyonca yoğunluğun daha az olduğu yeni açılan aile hekimliği birimlerine aktarılabilecek. Böylece yeni açılan birimler sisteme dahil edilerek hem hizmete erişim kolaylaşacak hem de hizmet kalitesi artacak.

AİLE HEKİMLERİN GÖREVLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimlerinin 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunumuna etkin şekilde dahil olması sağlandı. Bu birimlerde görev yapan aile hekimleri, defin ruhsatı ve yerinde adli ölü muayenesi hizmetlerine dahil edilmeyecek.

Aile hekimliği uzmanları artık aile sağlığı merkezinde boş olan her iki birimden birini öncelikli olarak tercih edebilecek, boşalan birimlere öncelikli olarak yerleşebilecek.

ÇALIŞANLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Yönetmelikle aile sağlığı çalışanlarının aile hekimince belirleneceği şartı 1 ayla sınırlandırılırken, bu süre içinde aile sağlığı çalışanı bulunamadığında il sağlık müdürlüklerince sözleşme imzalanabilecek.

Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" hükümlerindeki hizmet ihtiyacına göre açılacağı, ruhsatlandırma işlemlerinin ardından müdürlükçe tamamlanacağı düzenlenen yönetmelikte, merkezlerin tüm ruhsatlandırma işlemlerinin müdürlükçe tamamlanacağı hüküm altına alındı.

Yıkım kararı, kentsel dönüşüm ve imar düzenlemesi gibi zorunlu nedenlere bağlı olarak boşaltılması gereken durumlarda aile sağlığı merkezi, öncelikle varsa müdürlükçe gösterilen kamuya ait bir mekana, yoksa müdürlükçe uygun süre verilmesi kaydıyla aile hekimlerince temin edilen uygun mekana taşınabilecek.

Aile sağlığı merkezi için yeni bina inşa edilmesi veya kamu binası oluşturulması durumunda müdürlükçe yapılan planlama çerçevesinde, yeni hizmet yerine taşınması zorunlu olacak.

Aile sağlığı merkezlerinin iç ve dış standartları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek kurumsal kimlik kılavuzlarına uygun olmak zorunda olacak.