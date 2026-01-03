Air Fryer kullananlar dikkat: Temizlerken yapılan o hata kansere davetiye çıkarıyor

REZİSTANSDA BİRİKEN "AKRİLAMİD" TEHLİKESİ

Rezistansın üzerinde biriken yağlar, her pişirme işleminde 200 dereceye tekrar tekrar maruz kalır. Bu süreç, yağın yanarak kömürleşmesine ve "Akrilamid" adı verilen tehlikeli bir bileşiğin ortaya çıkmasına neden olur. Akrilamid, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırılan, yüksek ısıda yanmış gıdalarda ortaya çıkan toksik bir maddedir.

Siz tertemiz bir patatesi sepete koyduğunuzda bile, üstteki rezistanstan yayılan duman ve partiküller, o temiz yemeğin üzerine çöker. Yani yemeğinizi aslında "yanmış yağ dumanıyla" pişirmiş olursunuz. Bu durum, uzun vadede mide ve bağırsak sisteminde hücresel bozulmalara yol açabilir. Ayrıca, cihaz çalışırken mutfağa yayılan o ağır ve geniz yakan koku, aslında yemeğin kokusu değil, rezistans üzerindeki yanmış artıkların dumanıdır.