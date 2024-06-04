Evde bulunan 'ölüm aletlerine' dikkat: Airfryer, bebek kamerası ve ekran ışığı! Virüsten daha tehlikeli

04 Haziran 2024 12:44 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:10

Son yıllarda evlerde artan elektronik eşyalar her ne kadar günlük hayatı kolaylaştırsa da aslında bir o kadarda tehlike saçıyor. Özellikle bebek kamerası, ekran ışıkları ve airfryer gibi elektronik ürünlerin vücut sağlığına olan etkilerini bilim insanları açıkladı. Öte yandan ekran ışıklarının çocuklarda neden olduklarını ise Türkiye Hastanesi Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yasemin Eraslan, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a açıkladı.

AİRFRYER, BEBEK KAMERASI, EKRAN IŞIĞI EVDE BULUNAN 'ÖLÜM ALETLERİNE' DİKKAT!

İngiltere Tıp Dergisinde yer alan bir haberde; Geleceğin hastalıklarını yeni nesil teknoloji aletlerinin tetikleyecek. Yaydıkları radyasyon frekansları nedeniyle kulak zarlarında ve beyinde hasar bıraktığı bilimsel olarak kanıtlandı. Gelen dalgalar farkında olmadan sinir sistemini olumsuz etkiler. Özellikle her evde olan airfryer hakkında bazı uzmanlar da olumsuz açıklamalarda bulundu.

VİRÜSTEN DE TEHLİKELİ

Çok hızlı oranda yemekleri pişiren airfryer elektronik manyetik yayar. Bununla beraber bebekleri gözetlemek için kullanılan kamera ve ses telsizleri de aynı şekilde radyasyon yayıyor. Bu dalgalar bebeklerin gelişimlerini olumsuz etkiler. Uzmanlar tıpkı cep telefonlarına yakın yerde uyunmasının beynin dalgalarının titreşimini bozar. Bu da uyku halindeki beynin yüksek oranda manyetik dalgaya maruz kalmasına neden olur.

Bilim insanların virüsten daha tehlikeli olarak adlandırdıkları bu malzemelerin kullanım süresinin mutlaka az tutulması gerektiğini belirtti. Bununla beraber ev tipi bitki sayısının fazla olması oluşacak manyetik dalgaları emdiklerini belirten bilim insanları özellikle kılıç bitkisini ön plana çıkardı.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLER!

Türkiye Hastanesi Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yasemin Eraslan ise ekran ışıklarının çocuk ve bebeklere olan etkilerinden bahsetti. 3 yaşına kadar tamamlanan vücut gelişimin olumsuz etkilendiğinin altını çizen Eraslan sözlerine şu cümlelerle devam etti:

"Çocukların beyin gelişiminin yüzde sekseni 3 yaşına kadar tamamlanır. Çocuğun kognitif gelişimi için çok önemli olan bu dönemde kontrolsüz ekran maruziyeti çocuğun gelişimini olumsuz etkiler. İlk 18 ayda bebekler ebeveynleri ile güvenli bağlanma kurmaya, vücutlarını keşfetme ve hareket ettirmeye, dünyayı tanımaya başlar. Amerikan Pediatri Akademisi 18 aylıktan küçük çocuklara ekran kullanımını önermiyor. 18-24 ay arası çocuklarda ekran maruziyeti bakım veren eşliğinde izlenen eğitici programlarla sınırlı olmalıdır. 2-5 yaş arası çocukların birçok şeyi keşfettiği, kendisinin deneyimlediği, yeni duygular deneyimlediği ve bunları yönetmeyi öğrettiği dönemdir. Bu dönemde ekran süresi günlük 1 saat ile sınırlandırılmalıdır. 6 yaşından büyük çocuklarda ise günlük ekran süresi 2 saati aşmamalı, onun yerine daha sağlıklı alışkanlıklar teşvik edilmelidir."