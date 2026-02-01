Akşam 19.00'dan sonra yemek yemeği kestiğinizde vücudunuzda neler oluyor? 30 gün boyunca 'Gece Orucu' tutanların yaşadığı mucizevi değişim!

Modern yaşam tarzı, bizi gece geç saatlere kadar uyanık kalmaya ve dolayısıyla geç saatlerde atıştırmaya itiyor. Televizyon karşısında yenen meyveler, çayın yanındaki kurabiyeler veya gece yarısı bastıran açlıkla yapılan kaçamaklar... Bu alışkanlıklar masum gibi görünse de, vücudumuzun binlerce yıllık biyolojik ritmine (sirkadiyen ritim) savaş açmak anlamına geliyor. İnsan vücudu, güneş battıktan sonra sindirim sistemini yavaşlatıp "onarım ve bakım" moduna geçmek üzere programlanmıştır. Ancak biz gece geç saatte vücuda besin (özellikle karbonhidrat ve şeker) gönderdiğimizde, pankreasımız "dinlenmem gerek" derken zorla insülin salgılamaya başlar. Bu durum, onarım sürecini durdurur ve yağ depolama sürecini başlatır. Uzmanlar, akşam yemeğini en geç 19.00'da sonlandırıp ertesi sabah kahvaltısına kadar (yaklaşık 12-14 saat) sadece su, şekersiz çay veya kahve tüketilen bir "gece orucu"nun, vücut için en etkili ilaç olduğunu belirtiyor.