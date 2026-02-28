Alarm çalmadan tam 5 dakika önce uyananlar bu haber sizi ilgilendiriyor! Vücudunuz aslında size oyun oynamıyor, gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız

ERKEN UYANINCA TEKRAR UYUMAYA ÇALIŞMAK NEDEN BÜYÜK HATA?

Alarmdan 5 veya 10 dakika önce uyandığınızda yapılan en büyük hata, "Daha 5 dakikam var" diyerek gözleri tekrar kapatıp uykuya dalmaya çalışmaktır. Hatta alarm çaldığında "Ertele" (Snooze) tuşuna basıp uyumaya devam etmek, güne yapılabilecek en büyük ihanettir.

Siz tekrar uykuya daldığınızda, beyin yeni bir uyku döngüsüne (ki bu döngü yaklaşık 90 dakika sürer) baştan başlar. Ancak 5 dakika sonra o alarm çaldığında, beyninizi yeni başladığı derin uyku evresinden vahşice çekip çıkarmış olursunuz. Buna tıpta "Uyku İnersisi" (Uyku Sarhoşluğu) denir. Hormonal hazırlık (kortizol yükselişi) tamamen sıfırlanmış ve boşa gitmiştir. Yataktan sanki dayak yemiş gibi yorgun, baş ağrısıyla ve agresif kalkarsınız. Gün boyu kendinize gelemezsiniz.

Bu yüzden, alarmdan önce gözlerinizi açtıysanız, vücudunuza teşekkür edin ve yataktan çıkın. O 5 dakikalık süreyi esnemek, yatakta gerinmek ve yeni güne zihinsel olarak hazırlanmak için kullanın. Bırakın alarm, siz zaten ayaktayken sadece bir hatırlatıcı olarak çalsın. Teknolojinin bedeninizi yönetmesine izin vermek yerine, biyolojik saatinizin ritmine saygı duymak, sabahları kahveden bile daha fazla enerji verecektir.