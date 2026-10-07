Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 21:50

Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

Antioksidan içeriği sayesinde karaciğeri temizleyen, damarlardaki pıhtılaşmayı önleyen altın sütü nedir, faydaları neler merak edenler buraya! Uzman doktor önerdi, herkes altın sütü tarifini araştırdı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 21:50

Karaciğer ve damar sağlığı için son yıllarda oldukça tüketilen altın süt, uzmanlar tarafından da onaylandı. İçerdiği malzemeler ise altın sütün faydaları say say bitmiyor.

  • Antioksidan içeriğinden dolayı toksinlerle mücadele eder.
  • İltihaplanmaya karşı destekleyicidir.
  • Sindirim sistemini rahatlatır.
  • Boğaz ağrılarını hafifletir.
  • Mide ağrılarının azalmasına yardımcı olur.
  • Zencefil ve zerdeçal sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
  • Kas ve eklem ağrılarının hafiflemesine yardım eder.
Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

ALTIN SÜTÜ NEDİR?

Uzmanların önerdiği altın sütü, ve sütün karışımı sonucunda oluşuyor. , ve karabiber gibi baharatların da eklendiği süt, vücudumuz için çok faydalı. Renginden dolayı adı altın süt olarak biliniyor.

Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

ALTIN SÜTÜNÜN FAYDALARI NEDİR?

Sütü kaynattıktan sonra tarifteki baharatları ekleyiniz ve birkaç dakika karıştırınız. Eklenen baharatlar ile kaynayan süt, vücuda gerekli olan bileşenleri ortaya çıkarır. Eğer bal eklemek isterseniz, karışım hazır olduktan sonra ekleyiniz.

Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

ALTIN SÜT NASIL YAPILIR?

Altın sütü için gereken malzemeler:

  • 1 bardak süt
  • ½ çay kaşığı zerdeçal
  • 1 küçük tutam karabiber
  • ½ çay kaşığı tarçın
  • İsteğe bağlı biraz zencefil ve bal.
Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

ALTIN SÜTÜNE NEDEN KARABİBER KONUR?

Birçok yararlı baharat ile hazırlanan altın süte eklenen bir tutam karabiber etkilerini artırır. Amaç ise karabiberde bulunan karabiberdeki piperinin kurkuminin emilimini artırabilmesidir. 

Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

ALTIN SÜT KAÇ GÜN İÇİLMELİ?

Altın süt tüketmek için belirlenen bir içme rutini bulunmuyor. Sindirim sistemine yardımcı olan içecek soğuk algınlığı dönemlerinde boğaz ağrısının şiddetine göre tüketilmelidir. Uzmanların tüketim önerisi ise şöyle:

  • Günde 1 bardak
  • Haftada 3-5 gün
  • İstenirse birkaç hafta bu şekilde.
Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

ALTIN SÜTÜ EMZİREN ANNELER İÇEBİLİR Mİ?

Yeni doğum yapmış emziren anneler, yüksek dozda ve kontrolsüz şekilde altın süt tüketmemelidir. Doktora danışmadan tüketilmesi önerilmiyor. İçmek isteyenlerin önce mutlaka doktoruna danışması gerekir.

Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

ALTIN SÜTÜN İÇİNDE NELER VAR?

Antioksidan içeriğe sahip olan yararlı içecek altın sütün içerisindeki baharatlar sindirim sistemini destekler, damarlarda pıhtılaşmayı azaltır, bağışıklığı güçlendirir. İçerisinde bulunan malzemeler şöyle:

  • Süt
  • Zerdeçal
  • Karabiber
  • Tarçın
  • Zencefil
Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

ALTIN SÜT KİMLER İÇEMEZ?

Altın sütü tüketmemesi gereken gruplar şöyle:

Safra taşı veya safra yolu hastalığı olan kişiler
Kan sulandırıcı içenler
Kanama bozukluğu olan kişiler
Reflü veya gastriti olan kişiler
Böbrek taşı yaşamış olan kişiler
Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olanlar
Zerdeçal veya baharatlara alerjisi olanlar

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlaçsız baş ağrısı rahatlatma yöntemi! Büyüklerden kalan asırlık uygulama
ETİKETLER
#tarçın
#zerdeçal
#zencefil
#altın süt
#karabiber
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.