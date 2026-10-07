Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

Karaciğer ve damar sağlığı için son yıllarda oldukça tüketilen altın süt, uzmanlar tarafından da onaylandı. İçerdiği malzemeler ise altın sütün faydaları say say bitmiyor.

Antioksidan içeriğinden dolayı toksinlerle mücadele eder.

İltihaplanmaya karşı destekleyicidir.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Boğaz ağrılarını hafifletir.

Mide ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Zencefil ve zerdeçal sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

Kas ve eklem ağrılarının hafiflemesine yardım eder.

ALTIN SÜTÜ NEDİR?

Uzmanların önerdiği altın sütü, zerdeçal ve sütün karışımı sonucunda oluşuyor. Zencefil, tarçın ve karabiber gibi baharatların da eklendiği süt, vücudumuz için çok faydalı. Renginden dolayı adı altın süt olarak biliniyor.

ALTIN SÜTÜNÜN FAYDALARI NEDİR?

Sütü kaynattıktan sonra tarifteki baharatları ekleyiniz ve birkaç dakika karıştırınız. Eklenen baharatlar ile kaynayan süt, vücuda gerekli olan bileşenleri ortaya çıkarır. Eğer bal eklemek isterseniz, karışım hazır olduktan sonra ekleyiniz.

ALTIN SÜT NASIL YAPILIR?

Altın sütü için gereken malzemeler:

1 bardak süt

½ çay kaşığı zerdeçal

1 küçük tutam karabiber

½ çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı biraz zencefil ve bal.

ALTIN SÜTÜNE NEDEN KARABİBER KONUR?

Birçok yararlı baharat ile hazırlanan altın süte eklenen bir tutam karabiber etkilerini artırır. Amaç ise karabiberde bulunan karabiberdeki piperinin kurkuminin emilimini artırabilmesidir.

ALTIN SÜT KAÇ GÜN İÇİLMELİ?

Altın süt tüketmek için belirlenen bir içme rutini bulunmuyor. Sindirim sistemine yardımcı olan içecek soğuk algınlığı dönemlerinde boğaz ağrısının şiddetine göre tüketilmelidir. Uzmanların tüketim önerisi ise şöyle:

Günde 1 bardak

Haftada 3-5 gün

İstenirse birkaç hafta bu şekilde.

ALTIN SÜTÜ EMZİREN ANNELER İÇEBİLİR Mİ?

Yeni doğum yapmış emziren anneler, yüksek dozda ve kontrolsüz şekilde altın süt tüketmemelidir. Doktora danışmadan tüketilmesi önerilmiyor. İçmek isteyenlerin önce mutlaka doktoruna danışması gerekir.

ALTIN SÜTÜN İÇİNDE NELER VAR?

Antioksidan içeriğe sahip olan yararlı içecek altın sütün içerisindeki baharatlar sindirim sistemini destekler, damarlarda pıhtılaşmayı azaltır, bağışıklığı güçlendirir. İçerisinde bulunan malzemeler şöyle:

Süt

Zerdeçal

Karabiber

Tarçın

Zencefil

ALTIN SÜT KİMLER İÇEMEZ?

Altın sütü tüketmemesi gereken gruplar şöyle:

Safra taşı veya safra yolu hastalığı olan kişiler

Kan sulandırıcı içenler

Kanama bozukluğu olan kişiler

Reflü veya gastriti olan kişiler

Böbrek taşı yaşamış olan kişiler

Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olanlar

Zerdeçal veya baharatlara alerjisi olanlar