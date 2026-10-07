Altın sütü damarlarda pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğeri destekliyor! Altın sütü faydaları, tarifi ve kullanımı

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İstanbul
Karaciğer ve damar sağlığı için son yıllarda oldukça tüketilen altın süt, uzmanlar tarafından da onaylandı. İçerdiği malzemeler ise altın sütün faydaları say say bitmiyor.
Uzmanların önerdiği altın sütü, zerdeçal ve sütün karışımı sonucunda oluşuyor. Zencefil, tarçın ve karabiber gibi baharatların da eklendiği süt, vücudumuz için çok faydalı. Renginden dolayı adı altın süt olarak biliniyor.
Sütü kaynattıktan sonra tarifteki baharatları ekleyiniz ve birkaç dakika karıştırınız. Eklenen baharatlar ile kaynayan süt, vücuda gerekli olan bileşenleri ortaya çıkarır. Eğer bal eklemek isterseniz, karışım hazır olduktan sonra ekleyiniz.
Altın sütü için gereken malzemeler:
Birçok yararlı baharat ile hazırlanan altın süte eklenen bir tutam karabiber etkilerini artırır. Amaç ise karabiberde bulunan karabiberdeki piperinin kurkuminin emilimini artırabilmesidir.
Altın süt tüketmek için belirlenen bir içme rutini bulunmuyor. Sindirim sistemine yardımcı olan içecek soğuk algınlığı dönemlerinde boğaz ağrısının şiddetine göre tüketilmelidir. Uzmanların tüketim önerisi ise şöyle:
Yeni doğum yapmış emziren anneler, yüksek dozda ve kontrolsüz şekilde altın süt tüketmemelidir. Doktora danışmadan tüketilmesi önerilmiyor. İçmek isteyenlerin önce mutlaka doktoruna danışması gerekir.
Antioksidan içeriğe sahip olan yararlı içecek altın sütün içerisindeki baharatlar sindirim sistemini destekler, damarlarda pıhtılaşmayı azaltır, bağışıklığı güçlendirir. İçerisinde bulunan malzemeler şöyle:
Altın sütü tüketmemesi gereken gruplar şöyle:
Safra taşı veya safra yolu hastalığı olan kişiler
Kan sulandırıcı içenler
Kanama bozukluğu olan kişiler
Reflü veya gastriti olan kişiler
Böbrek taşı yaşamış olan kişiler
Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olanlar
Zerdeçal veya baharatlara alerjisi olanlar